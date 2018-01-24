9槍擊斃拒捕移工 警遭起訴

2018年01月24日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹縣竹北警分局鳳崗派出所員警陳崇文，去年處理越南籍阮姓移工砸車事件時，面對阮拒捕並企圖搶警車，陳開9槍致阮傷重死亡。新竹地檢署23日偵結，認定陳雖依法使用槍械，但因未注意比例原則，使用過當，依業務過失致死罪將陳員提起公訴，但因其行為符合自首要件，向法院建請減輕其刑。

新竹縣警察局長張榮興表示，此案已進入司法程序，由於阮姓移工被驗出有毒品、酒精反應，是先前外界所不知，至於毒品、酒精造成的精神異常狀況，以及陳姓員警在場使用槍械的時機，期望未來法官審理時，能作為考量。竹北警分局長吳文貴則表示尊重司法。

檢方起訴指出，阮姓越南籍移工，去年8月31日上午，全身赤裸到鳳山溪河床邊，將胡男小貨車擋風玻璃擊破，並將張男機車推進水坑，還試圖攻擊2名車主，陳員及李姓民防據報趕抵，喝令阮下車遭拒，李姓民防還遭阮攻擊。陳後來連開9槍，阮姓移工送醫不治。

檢方相驗遺體後，從血液中測出酒精反應及相當濃度的安非他命，認定他在犯案時精神狀況不穩。另勘驗陳員值勤時配帶的密錄器影片，認為陳開槍雖符合警械使用條例規範的開槍時機，但阮身上沒有攻擊武器，僅以腳踢等方式攻擊，且未完成搶警車行為，未達立即危害生命安全程度。

檢方認為，陳員應可採取鳴槍威嚇，或射擊輪胎避免警車發動，也可瞄準小腿等低危險度的部位開槍，減弱其攻擊力道，卻仍執意開多槍，導致誤擊其背部、腹部等重要部位致死，明顯不符合比例原則，因此依業務過失致死罪起訴。

(中國時報)