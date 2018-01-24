澳女自拍 台男瀑布溺斃入鏡

2018年01月24日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

日本東京都22日大雪導致交通事故頻傳，據日本警視廳指出，東京共發生806起交通事故，有47人受傷或死亡，其中1名是死於交通事故的台灣人；另28歲台籍男子20日下午到澳洲知名景點麥肯齊瀑布（Mackenzie Falls）遊玩時，意外溺斃，結果被澳洲女子貝婷拍到，外交部已聯絡其在台家人趕往。

千葉縣酒酒井町台灣出身的52歲餐廳店員高興雲，22日傍晚6時40分駕駛汽車，在茨城縣行方市的355號公路上疑似轉彎處車輪打滑，越過對向車道撞上一輛卡車，高興雲當場死亡。

另千葉縣山武市的JR東金線平交道上，也發生一部電車撞上停在鐵道上的輕型卡車，導致79歲卡車司機死亡，在卡車旁揮手要電車停車的70多歲男子也遭牽連死亡。

北半球的日本下大雪，南半球的澳洲則氣溫高。24歲女子貝婷（Anneka Bading），20日下午5點在澳洲知名景點麥肯齊瀑布遊玩時，意外用GoPro拍到住在澳洲的28歲台灣籍男子溺斃畫面。

據《Brisbane Times》報導，當時貝婷突然聽到尖叫聲，回頭看到所有人邊尖叫並指著水裡，她還以為對方發現什麼動物在水中，游過去後發現有人溺水，之後有女子拿走了她的自拍棒救人，但未成功。救難人員直到21日上午9點半才尋獲該男子屍體。

外交部昨證實，我駐墨爾本辦事處21日上午接獲澳大利雅維多利亞州警方通報後，立即聯繫在台家屬，並代表外交部向家屬表達慰問之意，外交部及駐處將繼續與澳洲警方等相關單位保持聯繫，協助家屬前往澳洲處理後續相關事宜。

(中國時報)