菲姐上火線 緊咬舊愛爭10億

《周刊王》《時報周刊》精采內容

友善列印
中國時報
陳柏安／台北報導

「鍋具女王」菲姐近來重返螢光幕作菜賣鍋，還跟上潮流開直播，但笑臉迎人的背後，其實正因舊愛丁洋機「賴帳」，身心飽受折磨！《周刊王》直擊，菲姐為爭取約逾10億台幣的股利，多次找上舊愛丁洋機，場面一度火爆。

《周刊王》調查，丁洋機控告菲姐需返還40萬股權的官司，雖然菲姐勝訴定讞半年多，至今卻沒拿到一毛錢；另訴訟期間，丁持續使用菲姐肖像、食譜，賣鍋賺錢，菲姐因此提出告訴並求償台幣10億元。對此，丁的潘姓祕書表示，丁願遵守法院判決，但任何股東都無法隨時登門要求分配股利；而菲姐的「菲姐生活美學館」還涉嫌侵權，丁洋機念及舊情，暫不提告。

34年前，「一代妖姬」崔苔菁以台幣195萬元，買下北市東區「芙蓉大廈」一期的8樓、9樓「樓中樓」，目前已飆破6000萬。《周刊王》卻接獲爆料指出，該房產根本就是違建，此外，她的鄰居、柯震東母親李秀珍所擁有的「芙蓉大廈」二期樓中樓，也同屬違建。

《周刊王》調查，崔、李所持有的「芙蓉大廈」房產，領有建物謄本，屬合法產權，這起烏龍爆料，極可能與都更利益有關！據悉，爆料者也向北市府檢舉受理中；崔苔菁祕書陳端端表示，崔與住戶正在協調，爆料者想說什麼就讓他們說；柯父柯耀宗則說，他們家的樓中樓絕對合法。　《時報周刊》報導，去年9月開始，林心如衰事不斷，除遭逢「還珠之亂」等事，日前製作、主演的偶像劇《我的男孩》因被扯「台獨」，慘遭大陸下架，雖然林心如目前已獲得平反，該劇也重返螢光幕，但《我的男孩》在台收視率，卻數度敗給同時段、同樣描述姊弟戀、鍾瑤主演的《姊的時代》，林心如的

衰運尚未完全退散，經紀人表示，收視率問題得詢問電視台。《周刊王》本期附贈「偷心寶貝」董梓甯跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

澳女自拍 台男瀑布溺斃入鏡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。