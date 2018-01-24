菲姐上火線 緊咬舊愛爭10億

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

「鍋具女王」菲姐近來重返螢光幕作菜賣鍋，還跟上潮流開直播，但笑臉迎人的背後，其實正因舊愛丁洋機「賴帳」，身心飽受折磨！《周刊王》直擊，菲姐為爭取約逾10億台幣的股利，多次找上舊愛丁洋機，場面一度火爆。

《周刊王》調查，丁洋機控告菲姐需返還40萬股權的官司，雖然菲姐勝訴定讞半年多，至今卻沒拿到一毛錢；另訴訟期間，丁持續使用菲姐肖像、食譜，賣鍋賺錢，菲姐因此提出告訴並求償台幣10億元。對此，丁的潘姓祕書表示，丁願遵守法院判決，但任何股東都無法隨時登門要求分配股利；而菲姐的「菲姐生活美學館」還涉嫌侵權，丁洋機念及舊情，暫不提告。

34年前，「一代妖姬」崔苔菁以台幣195萬元，買下北市東區「芙蓉大廈」一期的8樓、9樓「樓中樓」，目前已飆破6000萬。《周刊王》卻接獲爆料指出，該房產根本就是違建，此外，她的鄰居、柯震東母親李秀珍所擁有的「芙蓉大廈」二期樓中樓，也同屬違建。

《周刊王》調查，崔、李所持有的「芙蓉大廈」房產，領有建物謄本，屬合法產權，這起烏龍爆料，極可能與都更利益有關！據悉，爆料者也向北市府檢舉受理中；崔苔菁祕書陳端端表示，崔與住戶正在協調，爆料者想說什麼就讓他們說；柯父柯耀宗則說，他們家的樓中樓絕對合法。 《時報周刊》報導，去年9月開始，林心如衰事不斷，除遭逢「還珠之亂」等事，日前製作、主演的偶像劇《我的男孩》因被扯「台獨」，慘遭大陸下架，雖然林心如目前已獲得平反，該劇也重返螢光幕，但《我的男孩》在台收視率，卻數度敗給同時段、同樣描述姊弟戀、鍾瑤主演的《姊的時代》，林心如的

衰運尚未完全退散，經紀人表示，收視率問題得詢問電視台。《周刊王》本期附贈「偷心寶貝」董梓甯跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)