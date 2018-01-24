化南新村 指定聚落建築群

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

政大教職員宿舍「化南新村」為1960年代建物，曾有不少文人大師居住，近期校方為興建法學院新大樓，僅規畫保留60戶中的28戶，引發居民和校友不滿，盼能全區保留，該案23日進入北市文資會審議，決議指定為聚落建築群，但各方對於保存範圍看法不一，後續將專案處理，下次大會再議。

文資委員誇讚桃花源

化南新村距離政大約600公尺，全區有30棟、60戶，過去為教職員工住所，包括熊公哲、苑覺非、徐佳士等文人都曾居住過，建築為低層雙併紅磚，為因應早年溪水氾濫，樓地板都有墊高，還有少見的Z字型抗震牆，周邊還有芒果樹、龍眼樹等植栽，甚至有台灣藍鵲、黑冠麻鷺等鳥類，生態景觀非常豐富。

不過，政大為因應法學院空間不足，盼讓化南新村回歸當年徵收的教育目的，作教學空間使用，預計採新舊融合的方式，保留化南新村較精華的28戶，留住巷弄紋理和建築特色，兩旁空間則蓋新大樓。

會中不少周邊居民、校友捍衛化南新村，認為聚落本身就是活生生的歷史，訴求全區保留；不過也有法學院學生主張拆除，強調學院空間真的不足，反指周邊居民是想把化南新村當成自己「靜謐的後花園」。

居民、政大參與討論

文資委員蔡元良說，使用需求跟保留一定有衝突，化南新村這樣的「桃花源」，北市幾乎看不到，這樣的環境拆除了，就永遠不會再回來；文資委員李乾朗則說，化南新村是很具體的歷史課本，絕對有文資價值，但可再思考是否要以建築群的方式保存。

由於各方對保存範圍各持己見，會中決定先確認文資價值，指定為聚落建築群，至於指定範圍將專案處理，後續由文化局邀集各單位討論，下次大會再決定。主席鄧家基表示，不論指定範圍為何，未來保存活化利用時，社區居民和政大都仍有參與機會。

(中國時報)