金龍湖木棧道 拚年底前翻新

2018年01月24日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

汐止區金龍湖生態豐富，環湖步道可以欣賞湖水倒映美景，其中木棧道啟用超過10年，木構底座出現裂痕、白蟻蛀蝕等損壞，區公所有意翻修，卻苦無1300萬元經費，遲遲無法施做，市議員白珮茹表示，已向市府各單位籌措經費，希望經費能在5月到位，年底前全新步道完工啟用。

改建混凝土仿木步道

汐止金龍湖是新北市第一大湖，土地所有權為北市七星水利會，目前委由新北市府代管，2006年為增加民眾親水性，闢建總長約1.5公里環湖步道，後續又增設木棧道，提供休憩賞景使用。

湖蓮里長曾連福指出，公所雖定期整修木棧步道，礙於經費有限，大多以局部整修為主，像木板翹起、青苔清除等，但木棧道橋墩因長期泡水，部分橋墩結構龜裂，恐有安全疑慮，去年10月提出步道翻修計畫，希望能盡速完成改善，確保遊客通行安全。

汐止區長徐開宇表示，金龍湖4座木棧道橋面安全無虞，但橋墩因使用年限長、裸露部分產生裂痕，地方希望能重新打造混凝土仿木步道，保留原有風格並兼顧安全性。

新北市府允籌措經費

據了解，木棧道翻修工程款約需1300萬，目前籌到經費仍有一段距離，白珮茹接獲民眾陳情，已積極協助區公所籌措工程款，希望透過整合市府各單位資源，希望早日找到工程款，完成地方殷切期盼的建設。

市府表示，金龍湖人潮眾多，木棧道經現勘評估，暫無安全疑慮，但有翻修必要性，會設法籌措經費，打造全新環湖步道。

(中國時報)