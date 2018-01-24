前瞻金援 新竹縣市修路治水

2018年01月24日 04:10 中國時報 莊旻靜 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫獲得核定，將重新整理縣府周邊道路人行道。（莊旻靜攝）

新竹縣、市政府積極爭取前瞻基礎建設經費，新竹縣包括人行道環境工程、縣市管河川及區域排水改善等都有斬獲。新竹市除已爭取4億餘經費改善「市區水系」景觀外，也另外爭取非前瞻1億3850萬經費，拓寬客雅溪河段並增加排洪量，希望保障市民安全。

提升人行環境品質

新竹縣政府爭取前瞻基礎建設計畫共計獲得1.23億經費，工務處長羅昌傑表示，此次縣府提出「新竹縣竹北市縣府周邊人行環境改善工程」、「新竹縣竹北市縣華停車場周邊及人行環境改善工程」，預計可以改善縣府周邊人行道路現況。

另外2案則分別為竹北市公所提出「竹北市十興國小周邊通學廊道改善工程」、新豐鄉公所「山崎地區道路環境改善計畫」。羅昌傑說，上述4計畫已獲核定，中央補助1.23億，工程主辦單位仍需自籌經費。此外，目前仍努力向中央爭取縣市管河川及區域排水整體改善計畫，其中有3項獲水利署初審通過。

拓寬客雅溪 加強防洪

新竹市已爭取前瞻基礎建設經費4億餘，用來改善「市區水系」景觀，將持續向中央爭取經費，主要針對提升客雅水資源回收中心的汙水處理能力。而另外爭取非前瞻1億3850萬經費，則用來進行客雅溪第9期環境營造工程，23日開工。

該工程將改善客雅橋到印順橋總長約460公尺河段，拓寬河段、增加排洪量，保障周邊近4萬居民安全，預計2019年9月完工。市長林智堅說，市府努力改善客雅溪水質，以低密度、好維管的工程方式，恢復河川的自然生態，去年起主動提高客雅溪放流水標準，讓標準更嚴格，每月4次稽查監測，獲環保署全國河川汙染整治考核特優。

(中國時報)