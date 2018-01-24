彰化高鐵聯絡道 2月3日全線通樂

彰化高鐵站被譽為全球最美車站。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導
彰化縣政府斥資35億元打造員林至田中的高鐵聯外道路，將在下月3日全線通車。圖為去年田中馬前一天下午，達德商工茶藝社學生在彰化高鐵站向旅客奉茶。（謝瓊雲攝）

千呼萬喚！高鐵彰化站聯外道路，歷經3年多的工期，目前第二標工程已經全部竣工，正在進行履勘，縣府訂在2月3日正式舉行全線通車典禮；未來從員林市南區要到田中搭高鐵，車程僅需10分鐘。

彰南路網大翻轉

彰南路網大翻轉，全長9.4公里的彰化高鐵聯外道路，彰化縣政府斥資35億元工程費，第一段員林段已於前年12月底通車；第二段分為2A與2B標工程，也在去年12月陸續竣工，目前正在進行最後的細節改善。未來全線通車後，將可有效抒解台76線至中山路、員集路和山腳路各交會處的壅塞情況。

邀民眾見證新里程

彰化縣政府為慶祝聯外道通車，邀請所有縣民前來見證彰化重大交通建設新里程，2月3日周六通車典禮當天，將舉行盛大自行車體驗活動；邀民眾親子同遊，一起騎乘在聯外道路「東彰路」、體驗沿線田野風光，並感受道路便捷性。

縣長魏明谷表示，當天高鐵站區外與新路沿線還將安排在地社區、藝文團體、momo親子秀等多項精彩表演；還有田八堡文創市集進駐，現場提供千份在地美食、摸彩活動，獎品包括液晶電視及腳踏車。

單車淨空初體驗

縣府工務處指出，單車騎士初體驗，採全線淨空方式進行，參與民眾從高鐵站區出發騎到台74線林厝交流道後折返；10點由魏明谷主持通車典禮，與交通部官員、地方人士共同剪綵。市集與表演節目預計約進行到中午後結束，待下午2點解除道路封閉、移除兩端的紐澤西護欄後，正式宣告全線暢通，駕駛人即可開車上路，行車速限70公里。

(中國時報)

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