政府一騙再騙 牛埔里長喊辭

2018年01月24日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

龍崎牛埔掩埋場設置爭議再掀波，牛埔里長陳永和萌生辭意，打算近日請辭，「無力回天，留下有何意義？」（曹婷婷攝）

「跟這個政府共事毫無榮譽感，不如歸去！」台南市龍崎區牛埔掩埋場設置爭議再掀波，本月11日因水保施作遭當地居民及環保團體質疑破壞生態遭停工，現卻傳出怪手悄然進駐、開挖，牛埔里長陳永和心寒市府放任廠商違反協議，萌生辭意，「無力回天，留下有何意義？」

陳永和批南市府護航

紛擾10多年的龍崎牛埔事業廢棄物綜合處理中心，因市府承諾地方未有共識前，不會同意業者施工，上個月卻放行歐欣公司申請水土保持防災計畫，引起居民及環保團體炮轟，才過兩周，又傳出怪手開挖、截斷牛埔溪、剷除樹木，包括台南社大環境行動小組召集人黃煥彰、牛埔里長陳永和等人，都痛斥政府護航。

歐欣協理許敬勇面對外界質疑，強調公司並未開挖新便道而移除既有山丘，目前施作的工程是滯洪沉砂池，是向市府申請的水保設施範圍，未違反約定。台南市政府水利局說明，掩埋場由中央決策，此次純粹是針對水保有疑慮之處，核准歐欣在核可範圍內進行水保工程。

水利局：施作水保未違約

面對掩埋場申請設置許可原本去年即已到期，經濟部卻同意4度展延，現在又以水保名義任由怪手開挖，陳永和萌念去意，「我該建設的、該改善的、該整頓的都做了，無力回天，只好含淚離開。」他為求爭一口氣，一度萌生選市長，家人潑冷水「再當100屆里長，也保護不了這塊土地，再選100次市長又能如何？」

經營螺絲工廠事業有成的陳永和，7年前返鄉發現政府竟點頭在水源區上游蓋掩埋場，堅決反對，2014年當選里長，「政府砸錢整治二仁溪，二仁溪源頭卻要蓋廢棄物掩埋場，不是打臉自己嗎？」

選址黑箱 玩兩面手法

陳永和說，整個政府一騙再騙，玩兩面手法，繼續當里長已經沒意義。

黃煥彰指出，龍崎牛埔的泥岩惡地形是老天賜給台南的珍寶，怎能拿來做掩埋場？破壞山林卻聲稱水土保持，這是哪門子的水保？「這樣的政府只會讓人民瞧不起。」社大環境小組研究員晁瑞光質疑，當初選址就很有問題，市府選址有公開透明嗎？現在豈能一錯再錯？

(中國時報)