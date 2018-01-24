暖冬毀鳳尾 花農垂淚採收

2018年01月24日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

今年冬季氣候暖和，僅前一波寒流讓人感受較深，當民眾享受溫暖冬陽同時，等待冬季花卉出貨的農民卻笑不出來；鹽埔鄉火焰雞冠花正值採收期，在一片火紅花海中農民忙著收成，但所有人都嘆道，品質受天候影響，量少、價格也持續低迷，「這個年肯定難過了！」

豔紅花色 年節很受歡迎

火焰雞冠花又名鳳尾雞冠、羽狀雞冠，花序為尖塔形，花農習慣稱它為「鳳尾」，鹽埔鄉種植面積約5公頃，因為是冬季裡作的特殊花卉，所以產量及面積已是全台最高，每年農曆10月中旬一直到清明節是盛開季節。

擁有20年種植經驗的花農柯勝峰指出，火焰雞冠適合插花、祭祀及節慶活動使用，過年期間插上幾朵就感覺喜氣洋洋，很有年節氣氛，所以農曆春節前夕價格是整年指標，雖然今年花色紅的鮮豔，但農民卻笑不出來。

氣候條件嚴峻 面積砍半

高屏花卉運銷合作社理事主席柯信行解釋，冬季花卉適合在低溫環境生長，以火焰雞冠而言約在16至20度，但今年屏東冬季白天氣溫總高至25、6度，「根本是夏天」，使得花序平整，較不受市場歡迎，「這種頭要尖才稱得上品質優良」。

質低價降，讓今年平均產地價每支約6元，相較往年8元左右，影響約2成，柯勝峰說，受到氣候影響，花卉種植難度越來越高，連帶影響農友栽種意願，今年有3戶投降不種、2戶根本無法收成，種植面積從往年10公頃大砍一半，僅剩5公頃。

「這真的要靠天吃飯」柯信行強調，隨著氣候條件越趨嚴峻，農民不僅依著經驗、靠功夫種植，還必須祈求老天真的要賞口飯吃。

(中國時報)