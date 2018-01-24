政大持開放態度 不會與民為敵

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中國時報
／台北報導

政大擬保留化南新村部分區域，其餘空間建法學院新大樓，不過文資委員傾向全區保存，文資會中先指定為聚落建築群，保存範圍留待下次討論。政大副總務長顏玉明會後表示，若最後無法建新大樓，仍可活化利用原有空間，部分作教學目的使用，校方態度很開放，沒有要與周邊居民為敵。

政大校方擬保留化南新村精華的28戶，其餘32戶拆除興建法學院大樓，但周邊居民、校友主張全區保留。顏玉明23日在文資會報告指出，校方從來沒有跟居民站在對立面，學校鄰近馬路的用地，都提供做捷運用地、道路和YouBike站等，目前山上、山下校區空間也已飽和，實在沒空間蓋建物。

她強調，化南新村部分建物有結構安全問題，有些巷道僅1.5公尺，也有危險性，考量該區的街道紋理、環境等，認為較值得保存的核心區域約28戶，兩旁用地盼能回歸原有的徵收目的，規劃法學院新校舍。

外界質疑建新大樓恐破壞聚落風貌，顏玉明說，校方絕不會蓋可怕的高樓大廈，會考量新舊融合，也會將部分原建物做教學研究之用，在舊建築裡注入新能量，盼能跟鄰里社區共存。

昨文資會未決定保存範圍，但不少委員傾向全區保留，顏玉明表示，不論後續討論結果如何，絕對會尊重，就算無法興建大樓，還是會善用原有的空間，校方的態度很開放，沒有一定要怎樣，也不會與居民為敵。

(中國時報)

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