新聞透視－打破本位主義 讓金龍湖增色

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中國時報

汐止金龍湖正面臨暗管偷排廢水、民眾亂丟垃圾、泥沙淤積等問題，新北市政府有意整頓，卻礙於地主台北市七星農田水利會未授權，導致計畫受阻，水利會應該拋開本位主義，並借鏡宜蘭農田水利會與宜蘭縣政府合作低度開發龍潭湖模式，別等到金龍湖陸化、邊緣化才想到，屆時將後悔莫及。

汐止金龍湖是大台北地區最大湖泊，面積13.4公頃、湖寬200公尺，沿著環湖步道可以欣賞湖景外，湖面不時可以看到白鷺鷥、翠鳥等親水鳥類覓食，原本風光明媚的景色，近年來卻因為附近暗管偷排汙水、泥沙淤積，加上設施年久失修，而顯得黯然失色。

新北市政府有意清淤、改善步道、增設景觀及休憩設施，卻受限當年七星農田水利會委託新北市府代管，明文規定不得增設新設施，僅能整修舊有設施，市府想做卻幫不上忙。

以宜蘭為例，宜蘭縣政府近來攜手宜蘭農田水利會，投入上千萬元開發龍潭湖風景區，新闢親水木棧步道、公廁改建、增設停車場、地景營造等，以低度開發創造最大效益，不僅現在成為宜蘭熱門景點之一，也成為生態復育場域。

面積比金龍湖大約4公頃的龍潭湖都能做到，金龍湖沒有做不到的理由，關鍵取決七星水利會態度及市府對金龍湖定位與重視度。

要突破目前困境，第一步就是要全面授權市府代管，透過跨單位合作整合資源，逐步解決所面臨問題，才有機會讓金龍湖再度成為亮點，而不是陸化後被人遺忘。

(中國時報)

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