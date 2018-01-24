一波三折塵埃定 可望帶動運量

2018年01月24日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

真是一波三折！彰化高鐵聯外道路，趕在高鐵站正式啟用前就動工，為加速完工，一開始就決定將全長9.6公里的工程拆成兩標發包！不料第一標工程順利完成，二標工程延宕，因廠商違約迫使縣府罰款解約重新招標，在縣民萬眾期待下，如今總算全線完工通車。

被譽為「全球最美麗高鐵站」的彰化站，於2015年12月正式通車啟用，彰化縣政府為提升高鐵站周邊道路交通便利性，規畫站區聯外道路系統改善計畫；從員林到田中，通車後從全線車程僅10分鐘，可望提高員林地區民眾搭乘意願，讓運量可大幅提升。

總長4380公尺的一標工程，前年9月完工、12月通車！雙塔脊背橋「高鐵星光大橋」已成南彰新地標；但二標工程卻命運乖舛，先是原得標廠商履約能力不足，工程品質與進度不符合約要求，遭縣府解約求償，結算後剩下近6億元工程，在拆成A、B兩標發包。

原本去年10月工程進度已達九成以上，甚至還有部分些微超前；縣府工務處原有意配合「田中馬」開放部分先通車，最後決定全力趕在年底全線通車，無奈卻又再度遭遇阻礙。

新建工程科長周瑞霖表示，2A標因道路拓寬須移置電線桿，沿線還有一處私人土地公廟，幾經溝通才終於取得地主同意；將電桿移置兩側私人土地，占據路面土地公廟也拆掉，總算大功告成，全線竣工。

(中國時報)