柯挺陳景峻 轟媒體見縫插針

2018年01月24日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節籌辦過程一波三折，連擔任救火隊的副市長陳景峻都遭影射圖利廠商，感嘆「被倒打一耙」，台北市長柯文哲23日在市政會議上特別指出，陳景峻是這次燈節專案小組召集人，要市府同仁多多支持。陳景峻（見圖，鄭任南攝）也強調，今年燈節不會比去年差。

台北燈節將於2月24日至3月4日在北門及西門町一帶登場，籌備過程卻風波不斷，包括前觀傳局長簡余晏請辭風波、燈節得標廠商與觀傳局簽約問題，連紙風車劇團都牽涉其中。接手善後的陳景峻更被影涉圖利廠商、遭爆與市府高層蔡壁如不合，讓他日前受訪時感嘆盼團隊停止內耗。

陳有信心不輸去年

柯文哲出席行動市政會議時，抨擊媒體輿論「見縫插針」，意圖使燈節破局開天窗，讓他覺得生氣，柯在會中也表態力挺接下燈節重任的陳景峻。

現在動員 1個月辦好

柯文哲受訪時也表示，其實也沒有這麼嚴重，只要增加團隊互信，這些都不是什麼。柯說，以台北市政府能量而言，現在開始動員，一個月內還是可以燈節辦好，但就是要有組織的動員。

對此，陳景峻則說，被影射圖利廠商，自己聽了很不高興，當然有委屈，不過工作還是會努力完成。他也直言，市政府不能落入放話、傳言中，這樣子會給外界見縫插針的機會，讓人質疑是不是市長領導有問題，彼此信任也會產生隔閡，這樣子對市政往前邁進絕對是個阻礙，大家不要有所猜忌、不要放話，團結一心努力往前走，市民會看得到。

目前台北燈節480萬預算的小提燈已經公開上網招標，25日決標後將召開評選會議，遊行則由陳景峻帶領整合民政局、文化局等各局處資源。陳景峻說，他先前已未雨綢繆，先把各個局處可以動員的人整合，以及可以動員的藝文團體，都先做好初步規畫，至於燈光舞台之類細節的部分，比較專業，但他相信自己可以把今年燈節辦好，不會比去年差。

(中國時報)