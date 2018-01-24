侯友宜展廚藝 瑞莎輕鬆上菜

過年參加「2018新北菜市過好年」活動，可以搶先預購千元有找超值年菜，新北菜市五星食譜，連藝人瑞莎（中）也直呼簡單。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

過年超優惠！新北市場處24日起到2月11日，結合公有市場舉辦「2018新北菜市過好年」活動，祭出千元有找超值年菜，豪華海鮮組下殺4.3折，更推出新北菜市五星食譜，新北副市長侯友宜23日與藝人瑞莎PK做年菜，短短10分鐘後，色香味星級美味大餐隨即上桌，大家品嘗後直說讚！

色香味俱全 大家按讚

23日記者會，一向嚴肅的侯友宜穿上圍裙，與烏克蘭火辣媽咪瑞莎PK料理，侯友宜製做經典年菜「青蟹紅藜映珍珠」，從食材準備到炒料一點也不馬虎；瑞莎則示範創意異國年菜「金磚年糕拼歐式鮮莓餃」。

短短10分鐘2道星級美味上桌，侯友宜拿著自己親手做的料理要現場觀眾聞一聞有多香；瑞莎則說，食譜作法不但簡單，在家就能輕鬆做，而且菜色中加入故鄉烏克蘭慣用的酸奶，讓他感受熟悉家鄉味。

市場處指出，今年新北市推出「新北菜市五星食譜」，邀請五星飯店副主廚鄧煒翰師傅設計7菜1湯，菜色保有傳統年節經典料理，也特別加入黑蒜頭、紅藜等養生食材，以及異國料理等元素，只要依照食譜採買，就能做出與眾不同的年菜。

五星食譜 美味又方便

侯友宜說，五星食譜步驟清楚，作法簡單，大家都可以跟他一樣，輕鬆端出一道「青蟹紅藜映珍珠」美味料理。

市場處指出，本次活動祭出限量千元有找超值年菜套組，豪華海鮮、年節佳餚、拜拜三牲禮線上搶先預購，民眾只要在24日中午12時起線上搶購，即有機會享有好康預購價。

市場處說，市場處特製限量多功能的狗年發財金，2月10日、11日上午將在三峽市場、新莊第一市場發放，後續還有迎春揮毫送限量紅龜粿、情人閃蝦花束活動，歡迎民眾來新北傳統市場拿好禮。詳洽「新北好市生活學」網站。

(中國時報)

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