拚國民黨基隆市長初選 3強衝刺

2018年01月24日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

宋瑋莉（右）提出必須改善市區交通動線及公車老舊、底盤太高等問題。（張穎齊翻攝）

謝立功（左一）23日推出形象影片「破繭」，並向市民表示將讓基隆破繭而出。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選民調倒數最後1日，初選參選人謝立功、宋瑋莉、介文汲等3人也在23日紛紛掃街、拋議題。謝立功發布形象短片，展示出自己主張的各項政見；宋瑋莉則批評公車老舊及動線都未改善，市長應換人做；而介文汲也在大街小巷拜票，並提出基隆國中小學都應辦理免費課後托顧班的政見，選情更加白熱化。

謝立功 推影片破繭

謝立功繼上周開始陸續拋出各項政見後，23日更推出最新形象影片「破繭」，他表示，過往的基隆就像一個繭，把所有的資源都放在「街上」，也就是所謂的市區及火車站周遭，但從外觀上看起來依然老舊、髒亂，發展的成效不彰。

謝提出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的政見口號，強調將打破基隆停滯的契機，讓基隆破繭而出，化作一隻美麗的蝴蝶展翅高飛，影片最後，也細數自己在移民署、警大、海大等服務時擔任過許多第一名，將來也將與基隆市民一同創造更多第一。

宋瑋莉 要改善交通

宋瑋莉則提出必須改善市區交通動線及公車老舊、底盤太高等問題，她表示，經常看到公車到站後，下車地點有許多車輛穿梭，導致長輩們下車時險象環生，要求市府應改善交通動線並用環保的低底盤中小巴士來接駁，讓年長者更加便利安全。

介文汲 喊免費托顧

介文汲持續到市區各處拜票，並表示如今基隆許多父母都要到雙北通勤工作，但在兒女下課後卻沒時間照顧，安親班費用也是一大負擔。對此，他主張市府應在所有的國中小學設置免費的課後托顧班，讓孩子放學後可以繼續留在學校，有人照顧。

介文汲說，課後托顧班可由熱心志工來輪流照顧學生，每日托顧時間為放學後至晚上8時，不收任何費用，相關費用由市府勻支。

(中國時報)