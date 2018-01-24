FUN寒假 作業動手做變有趣

2018年01月24日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市公立學校25日開始放寒假，市府教育局雖沒有訂定寒假作業相關規定，但桃園市國中小的老師們在放假前為孩子精心設計兼具本位課程、議題融入且強調「動手做」，跳脫過往傳統式的紙本作業，家長及學生都覺得很有趣，參與過程也增進親子關係。

外籍移工也成素材

桃園區建國國小的Discovery探索主題課程以培養學生主動探索及自發閱讀素養為主軸，校長林業泰表示，學校鄰近桃園後站東南亞移工商店街，因此先行設計主題教學活動，師生進行一系列後站家鄉社區踏查與藝術創作，同學再將心得做成寒假作業。

大園區埔心國小寒假作業用陶笛演奏與跳繩增進親子關係，結合年節氣氛，教師指定曲目，學生在寒假期間練習吹奏，並且和家人一起進行雙人跳繩，活動筋骨。

永安國中即將邁入50周年，學校長期推動海洋教育，創造學校專屬的海洋生物Line貼圖，預計從學生作品中挑選16款貼圖上架，學生除了展現自我創意外，也必須學習打開創造力的心。

設計貼圖、做年菜

楊梅國中則認為，「圍爐」是一家人最幸福的時刻，在綜合領域教師的構思下，引導學生與家人共同製作一道屬於家庭特色的年菜，共享家庭幸福時光，同時也融入「健康管理」的想法，而秀才分校學生需以英文心智圖描繪學生心目中的秀才住宿及學習生活，而學校也將吉祥物梅寶利用3D列印出來。

有家長認為，這樣的寒假作業與過往的差異很大，不需要再抄抄寫寫整本的作業，孩子可以更妥善利用放假時間，規畫自己想做的事，並且讓父母一起參與，非常有意義。

(中國時報)