人口成長 竹縣爭立委多1席

2018年01月24日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

監察委員尹祚芊、高鳳仙23日前往新竹縣湖口鄉視察，並了解新竹縣長期照護政策的執行狀況，縣長邱鏡淳等人陪同，邱鏡淳在報告到經費使用狀況、縣府財政困難時，提及中央把地方當次等公民，連立委席次都未能增加，當場遞交陳情書，望監委主持公道。

20年來 席次未調整

為了能讓新竹縣增加1席立委，近日縣內發動串聯連署，2位監委則允諾會轉遞給中央選舉委員會，並會請該單位查覆，表達監察院對此的重視。

新竹縣人口達55萬，近年人口持續成長，邱鏡淳表示，新竹縣財政狀況不佳，甚至要砍非法定社福，以小錢換大錢，持續地方建設，因應人口增加狀況，即使如此，立委席次未因人口而增加，本應10年檢討一次，卻沿用20年前狀況，讓新竹縣維持1席立委，等同「欺負新竹縣民」。

2人轉中選會查覆

由於縣內近日發起連署，不少鄉鎮首長也加入連署名單，邱鏡淳23日也當面遞交陳情書給尹祚芊、高鳳仙，表達強烈訴求，尹、高2人也當場收下，並表明會轉給中選會查覆，表達對此案的重視。

陳情書中提及，建請中選會針對第10屆立法委員名額分配，應依《公職人員選舉罷免法》第35條第3項規定，採取第7屆立法委員選舉名額分配計算方式的「以1席保障加漢彌爾頓法」，讓新竹縣第10屆立法委員名額增為2席。

除了邱鏡淳「告御狀」外，尹祚芊、高鳳仙也在衛生局長殷東成、社會處長李國祿，綜合發展處長陳冠義、湖口鄉長林志華等人陪同下，了解新竹縣長照服務狀況，包含居家、復健、餐飲、喘息等服務，以及日間照顧、居家護理、到宅沐浴車等16項資源。新竹縣自2013至2016年間2度獲衛福部考評奪冠，另2年則分別拿到2、3名。

(中國時報)