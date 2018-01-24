傳產缺工 業者嘆老闆過勞死

2018年01月24日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

行政院下鄉進行「解決產業五缺政策說明會」，23日發言人徐國勇至鹿港彰濱工業區與廠商座談，指出政府帶頭為公務員加薪盼振興內需經濟，呼籲企業主勇於跟進為員工加薪；廠商協進會理事長張進武則強調產業缺工，大嘆有錢都請不到人，勞工不能過勞，只好老闆自己做到快過勞死。

行政院預計在農曆春節前完成全台13場次說明會。彰濱工業區為第6場，業界廠商踴躍參與，聽取經濟部、勞動力發展署所提出的五缺問題解決方案與相關政策內容，座談交流時間，業者發言仍聚焦在人力不足，呼籲能透過產學合作、外勞政策鬆綁，才能直接解決傳產缺工問題。

人力不足 籲產學合作

行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，行政院長賴清德去年宣示全力拚經濟，強調執行力是關鍵，去年五度親自主持記者會，盤點產業界缺地、缺水、缺電、缺工與缺人才五大問題，並說明政院版的解決方案；後續各部會執行力是關鍵，將全力協助產業解決五缺問題。

彰濱工業區廠商協進會理事長張進武指出，傳產工廠因工作環境與輪班問題，苦於有錢也請不到勞工，但訂單一直進來；勞工不能過勞死，老闆自己「日也做、暝也做」，做到快要過勞死。

鬆綁外勞 可能性不高

他說，政府鼓勵企業朝全自動化和半自動化改善，但傳產要半自動化有許多門檻，還是需要有人力；盼外國勞工政策能鬆綁，才能最快速有效解決缺工。

勞動力發展署長黃秋桂說，目前全台移工已從過去30萬人增加到67萬人，人口數幾已達到頂點；現階段要再談名額放寬、鬆綁外勞，茲事體大，可能性不高。

(中國時報)