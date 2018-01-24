傳產缺工 業者嘆老闆過勞死

彰濱工業區廠商協進會理事長張進武感嘆，傳產缺工，30幾Ｋ的工作找無人，訂單接了沒人加班，勞工不能過勞、老闆會先做到過勞死。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

行政院下鄉進行「解決產業五缺政策說明會」，23日發言人徐國勇至鹿港彰濱工業區與廠商座談，指出政府帶頭為公務員加薪盼振興內需經濟，呼籲企業主勇於跟進為員工加薪；廠商協進會理事長張進武則強調產業缺工，大嘆有錢都請不到人，勞工不能過勞，只好老闆自己做到快過勞死。

行政院預計在農曆春節前完成全台13場次說明會。彰濱工業區為第6場，業界廠商踴躍參與，聽取經濟部、勞動力發展署所提出的五缺問題解決方案與相關政策內容，座談交流時間，業者發言仍聚焦在人力不足，呼籲能透過產學合作、外勞政策鬆綁，才能直接解決傳產缺工問題。

人力不足 籲產學合作

行政院政務委員兼發言人徐國勇表示，行政院長賴清德去年宣示全力拚經濟，強調執行力是關鍵，去年五度親自主持記者會，盤點產業界缺地、缺水、缺電、缺工與缺人才五大問題，並說明政院版的解決方案；後續各部會執行力是關鍵，將全力協助產業解決五缺問題。

彰濱工業區廠商協進會理事長張進武指出，傳產工廠因工作環境與輪班問題，苦於有錢也請不到勞工，但訂單一直進來；勞工不能過勞死，老闆自己「日也做、暝也做」，做到快要過勞死。

鬆綁外勞 可能性不高

他說，政府鼓勵企業朝全自動化和半自動化改善，但傳產要半自動化有許多門檻，還是需要有人力；盼外國勞工政策能鬆綁，才能最快速有效解決缺工。

勞動力發展署長黃秋桂說，目前全台移工已從過去30萬人增加到67萬人，人口數幾已達到頂點；現階段要再談名額放寬、鬆綁外勞，茲事體大，可能性不高。

(中國時報)

飛灰預算喊卡 引爆垃圾危機 鹽水燈節未開幕 花海已踩禿

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。