鹽水燈節未開幕 花海已踩禿

2018鹽水月津港燈節周邊花海近期陸續開花，但即便花海旁有告示牌提醒請勿踐踏，仍有遊客踏進花海中拍照留念。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

配合2月舉行的2018年鹽水月津港燈節所布置的波斯菊花海，近期已陸續開花，吸引不少民眾爭相搶拍，但燈節還沒開幕，就有民眾發現花海已被踩踏出一條小路，部分波斯菊被踩倒，在一片花海中看來突兀，鹽水區公所雖已插告示牌提醒，但也只能加強勸導。

波斯菊美景 遭踐踏

近年來市府農業局在月津港燈節活動前2、3個月，會在會場周邊的鹽水信義路兩旁種植大面積的花海，去年底因氣溫偏高，導致今年燈節未開幕前，波斯菊花海就已經盛開，粉色、紅色的花朵隨風搖曳，花海美景也讓許多路過民眾為此駐足。

不過，因花海就在路旁，起初未有圍籬防護，民眾為拍出置身在花海中的照片，紛紛踏入花海中拍照，布置沒幾天的花海景觀，已明顯被踐踏出一條小路，且路徑越來越越清晰，而部分波斯菊則是被踩倒，彷彿禿了一塊。當地居民感嘆，月津港燈節活動都還沒開幕，花海就快撐不住。

鹽水區公所得知後，趕緊在花海四周架設告示看板提醒民眾，也拉起封鎖線防護，但仍有不少遊客無視告示牌，直接踏進花海取景。鹽水區公所表示，今年花海提早20多天盛開，雖順利趕上燈節，希望民眾發揮公德心，互相提醒不要踐踏花海，區公所也會加強勸導。

拉封鎖線 加強勸導

農業局則指出，今年月津港燈節花海景觀種植百日草和波斯菊2種，0.5公頃的波斯菊花海近期已盛開，但未設計通道，2公頃的百日草花海有規畫步道，能讓民眾能深入花海，希望民眾屆時多加利用，美麗的花海需要大家一同維護。

(中國時報)

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