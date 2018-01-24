科技嘉藝燈區 酷炫指數破表

科技燈區也規畫出友善專區，提供全景空拍及720度環景拍攝製作的VR影片，民眾戴上VR眼鏡就能透過科技體驗燈會，23日縣長張花冠也試戴體驗一番。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣政府23日舉行科技嘉藝燈區發表會，水幕燈光秀將搭配知名音樂人林強創作的嘉義神木主題音樂，定時舉行長達20分鐘的聲光展演外，「235大樂園」由知名二三設計負責人蘇巧純規畫，透過廟街、理髮廳、冰果室等概念，設計出一系列具有聲光效果，又能玩樂的多媒體互動燈件，營造復古又深具童趣的歡樂氛圍。

首創無現金市集

設置在太子大道的「科技嘉藝燈區」是台灣燈會一大突破，無現金市集和多元支付一條街，讓民眾透過行動支付、電子票證或信用卡就能買東西、吃東西，也是台灣燈會活動史上首次4大電子票證，包括悠遊卡、一卡通、icash和happy cash同時合作，提供民眾只要一機或一卡在手，即可輕鬆逛燈會的創新體驗。

第1島區邀請林強創作神木主題音樂，結合燈光設計師莊知恆的創意，透過燈光變化，塑造出阿里山山林意象，與太子大道拱門定時灑水結合成一場水幕燈光秀，加上鋼構動態燈件組成的「時空廊道」，科技感中隱約流露大自然元素。

多媒體互動體驗

莊知恆表示，20分鐘的燈光秀就像把室內劇場搬到戶外演出，不只光影變化能帶給觀眾感官刺激，林強精心設計的音樂也是一大特色。至於第2島區的「235大樂園」因充滿互動性，預期將成為民眾流連忘返的熱區。

蘇巧純說，「235大樂園」裡有日出蹺蹺板、冰果室、教室和理髮廳等互動燈件，整體設計就像充滿科技感的互動遊具，另，科技燈區也規畫出友善專區，提供全景空拍及720度環景拍攝製作VR影片，讓年長者及行動不便民眾不用走完50公頃燈區，戴上VR眼鏡就能透過科技體驗燈會。

昨嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘與經濟部中小企業處處長吳明機、工業技術研究院副主任傅如彬等多位議員、貴賓一同利用手機APP掃瞄點燈，張花冠說，科技嘉藝燈區由縣府及經濟部中小企業處共同主辦，整合非常多官方及民間資源，讓燈會跳脫傳統面貌。

(中國時報)

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