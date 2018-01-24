改善高雄空汙 台中也應管制

校園裡的空汙旗，向師生及周遭社區示警，不知何時才能永遠不要升旗。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

一連3天空汙，飽受市民抱怨，高雄市環保局長蔡孟裕23日召開記者會說明為改善空汙所做的種種努力與成果，也期盼空汙管制區域能擴及至台中，才能有效改善高雄空氣品質。

蔡孟裕表示，高雄的境內空汙源，除本地的中油台電中鋼等大廠外，不少也是來自中部，因此，要徹底改善，希望環保署能把中部也納入。

改善汙染 略見成效

他說，立委劉世芳22日提出的台灣西海岸全部列為同一區，應是可行且有效的辦法。如果做不到，至少應自台中以南都列為同一區。

蔡孟裕說明改善空氣品質成果，包括106年PM2.5紅色警戒站日數，由前一年的279站日降至214站日，PM10（懸浮微粒）年平均濃度也從97年的77.25微克/立方公尺，降至106年的59.49微克/立方公尺，臭氧更自104年起連3年符合空氣品質標準，將脫離三級防制區。

蔡說，還有許多應變措施是領先全國，例如制定多項自治條例及加嚴標準，尤其針對鍋爐訂定「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」，555家業者中有271家已符合規定，另佐以重罰，都達到改善目的。

應變措施 領先全國

移動汙染源則是透過積極淘汰一、二期柴油大貨車、二行程機車手段，目前汰舊數量均為全國第一。

秋冬空品惡化季節，16家汽電共生廠及排放量20大工廠，於預報空品不良日的前一晚提前應變，評估當天各廠的實際狀況進行減排或降載；若情況持續惡化，立即啟動第二階段應變作為。

(中國時報)

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