內埔人口流失 將被潮州超車

潮州是區域商業中心，加上潮州車站及鐵路高架化等重大交通工程，較能吸引人口入住，減緩人口流失。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣總人口去年跌破83萬人關卡，人口頹勢擋也擋不住。值得注意的是，縣內第2大行政區即將「換人當」，過去一直是人口第2多的內埔鄉，因人口銳減速度太快，去年底只比人口第3的潮州鎮多330人，不久後將出現「黃金交叉」，名次對調。

屏縣人口 20年少9%

屏東縣人口在1997年達到最高峰的91萬3746人，之後一路下滑，截至去年底只剩下82萬9939人，20年來減少近8萬3807人，9.17％人口，相當驚人。期間因各鄉鎮市發展、生活機能、就業機會、社會福利等不同，減少幅度各異。

屏東市是首善之區，人口長年都在20萬以上，占全縣近1/4，不過去年底只剩20萬452人，即將跌破20萬人。內埔鄉一直都是人口第2多的鄉鎮，1996年達最高峰6萬3520人，之後一路下滑至去年底5萬4707人，減少13.87％人口。鄉內雖然有屏科大、美和科大2所大專院校，仍無法抵擋頹勢。

相形之下，人口第3多的潮州鎮，在1996年達到最高峰5萬7915人，之後雖同樣呈現減勢，但幅度較緩，甚至2000年還出現逆勢微增的情形；截至去年底全鎮有5萬4377人，人口僅減少6.11％，只差內埔鄉330人，按此速度很快就會出現「黃金交叉」，取代內埔成為第2大鄉鎮。

潮州基建 吸引入住

潮州鎮公所主祕丁勇言說，潮州是區域商業中心，無論在生活機能及品質上都比較好，加上潮州車站及鐵路高架化等重大交通工程，較能吸引人口入住。洪明江8年鎮長任內也積極加強各項基礎建設，像是柏油路、汙水系統、路燈、自來水爭取等，鎮民都感受得到。

內埔鄉長利八魁說，人口減少是全台趨勢，鄉村尤其嚴重；因缺少就業機會，年輕人留不住，留下來的又不敢結婚生子，人口當然一直減少。加上內埔鄉財政沒有回饋金，只能靠縣府，沒有多餘預算編生育補助金，情況更惡化。

(中國時報)

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