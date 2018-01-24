士林官邸 賞螢新亮點

2018年01月24日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

北市府將士林官邸公園打造成為北市第4座復育螢火蟲基地，23日台大昆蟲系吳加雄博士，帶領學童前往生態池畔，了解野放黃緣螢幼蟲及石田螺的過程。眾人將螢苗播灑在溪水中。（公園處提供）

台北市的賞螢「亮點」又多一處！在北市府公園處、七星生態保育基金會以及七星農田水利會的共同努力之下，公園處23日宣布，士林官邸公園將成為北市第4座復育螢火蟲的公園基地，不僅極富生態教育意義，未來民眾也有機會能在此處欣賞螢光閃閃的美麗夜景。

公園處長黃立遠表示，2017年4月北市舉辦「2017國際螢火蟲年會」，北市府結合專家學者、NGO夥伴及市民等，成功的讓北市公園再次燃起婆娑螢光，而繼大安森林公園、榮星花園公園以及木柵公園後，士林官邸公園23日也播灑螢苗，承接起生態園螢火蟲棲地營造、復育工作的下一步。

七星生態保育基金會董事長、七星水利會會長周師文表示，士林官邸公園借鏡以往螢火蟲復育的成功案例，23日首度進行野放，主要野放復育的物種為黃緣螢幼蟲；黃緣螢生長分布於台灣平地，是喜歡棲息在水流流速較緩的乾淨水域內的螢火蟲，並以水中的螺貝類為食，早期社會相當常見，但隨著經濟開發，往昔輕羅小扇撲流螢的畫面已不復見。

為此，北市府昨邀請台大昆蟲系吳加雄博士，帶領小朋友們前往士林官邸公園生態池畔，進行野放200頭黃緣螢幼蟲及100頭石田螺，盼能再為北市點亮一座「螢」光幸福公園。

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，士林官邸生態園面積約1900平方公尺，是一座以生態工法營造自然棲地的溼地園區，內有生態池、網室及枯木堆，園區本身即具備成為螢火蟲復育基地得天獨厚的條件，希望透過這次的黃緣螢幼蟲野放活動，可以在4至5月讓「螢」光點亮士林官邸公園。

(中國時報)