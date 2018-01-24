盼了半世紀 崇德街5月竣工

2018年01月24日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

羅東鎮北成國小、樟仔園公園一帶是鎮內文教區與住宅區，連接2處的崇德街在1966年就編為計畫道路，但是涉及羅東林管處、文化局權管歷史建物等因素持未闢建，經鎮公所自籌4314萬元後，23日舉行動土儀式，這條地方盼了半世紀的道路將在5月竣工。

羅東鎮公所指出，東西向的崇德街在北成路與中山路（省道台7丙）間，崇德街正可連接北成國小與樟仔園公園，由於中山路連接廣興、三星，人潮、車流多，每逢下課時段，讓2條路更顯壅塞，崇德街的開闢，對人車有分流之效，可以減緩民眾壅塞之苦。

鎮公所認為，開闢6公尺寬的崇德街，可維持上下課或假日期間用路人的安全、居民出入便利性，以及兼顧傳統日造聚落歷史建築的消防救災及區域發展等需求，遂向中央申請建設補助，但都未獲核定。

經與地方、林管處、文化局協調，自籌4314萬元，其中土地徵收3350萬元，工程造價964萬元，羅東鎮代會通過道路闢建案，去年底完成發包，道路長度231公尺。

鎮長林姿妙表示，在寸土寸金的羅東市區內要開闢一條道路，實在是非常困難的一件事，但為了提升生活機能、保障人民生命財產安全，因此公所群策群力達成本案，藉由這條道路的開闢解決交通問題，盼也能活化樟仔園園區，成為羅東的新亮點。

(中國時報)