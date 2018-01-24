寒讚號召青年 超夯課程免學費

2018年01月24日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市青年事務局在寒假推出「寒讚～冬令大補帖」活動，開設多元課程，包含桌遊、皮革製作、手機攝影等，歡迎青年免費報名。但也有學生認為，課程時間太短，希望能夠安排系列課程，讓假期更充實。

青年事務局表示，為了鼓勵青年多元發展，因此推出系列課程，包含創客、公民參與、多元才藝等3大主題，包含桌遊、皮革、手機攝影，邀請導演或是有社造經驗的民眾，分享故事。

桌遊探索課的講師朱宏元表示，此次將介紹年節適合遊玩的桌遊「招財進寶」，這款桌遊還可以訓練數學邏輯、風險控管等等，對於理財也多少有幫助。皮革設計課講師高嘉慧則說，皮革製作適合訓練專注力，也適合全家一起進行，培養親子關係。

另名手機玩攝影課程的講師廖浩培則說，現在人人都容易成為網紅，如何用手機拍出好看的照片才是關鍵，將傳授基本構圖技巧。他也說，若經常拍出被女友、家人嫌棄的照片，更適合報名課程。

青年局說，課程接受桃園市高中職、大專院校學生或15至30歲的社會青年報名，欲報名者可至青年事務局網站報名，網址：http://youth.tycg.gov.tw/。

學生江令純說，課程多為2到3個小時，認為學習的可能有限，希望未來若舉辦活動，可以有如3天或甚至是1周的課程，學得會比較充實。另名29歲的民眾洪子恩則說，課程集中在周末讓社會人士也能報名，不過也認為時間太短，若能延長上課時間可以學到更多。

(中國時報)