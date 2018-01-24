新聞透視－人口失衡 問題比政府想得嚴重

2018年01月24日 04:10 中國時報 潘建志

少子化已成為「國安問題」，不過城鄉差距造成的人口失衡問題更加嚴峻。中央政府長期重北輕南，人口過度往中北部集中，加速偏鄉及鄉村破敗，恐怕衍生出各種社會問題。如何健全國土規畫、平衡區域發展，非常急迫，政府得儘快拿出相關政策解決。

台灣全國人口20年來增加了8.41％，但屏東縣卻減少了9.17％，一來一往非常驚人。人口銳減最直接的例子就是年底選舉，屏東縣立法委員將減一席，對縣民的政治權益造成損失。

屏東縣長期做為農業縣，產業不興，缺少就業機會，造成人口外流。留下來的年輕人也因收入不多，不敢結婚生育，去年嬰兒出生率僅千分之5.79，為全國第2低。即使全縣33個鄉鎮市中，有23個鄉鎮發放生育津貼或生育補助，仍無法增加生育意願。

近年來桃園市及台中市人口不斷增加，南部縣市包括高雄市卻一直減少，主要就是人口會往有工作機會或薪資高的地方流動。台灣長期以來一直有南北失衡問題，蔡英文上任前曾提到國土均衡發展願景，但迄今仍未看到拿出具體政策。

若將範圍縮小到屏東縣內，也同樣存在著城鄉發展失衡的問題，潮州為屏中地區重要商業城鎮，20年來人口僅減少6.11％，低於屏東縣整體的減幅；內埔鄉在屏東還不算偏鄉，人口已減少13.87％，還有其他更偏遠的鄉，減幅更是驚人。因此人口失衡、發展不均的問題不只中央，地方政府也得盡力。

(中國時報)