榮民、韓戰義士 政客比不上

世界自由民主聯盟、世盟中華民國總會23日舉行2018世界自由日慶祝大會，世盟總會長為饒穎奇（中右）、世盟中華民國總會理事長曾永權（中左）在大會與青年代表共舉火把，象徵世代傳承。（黃子明攝）

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中國時報
／台北報導

為慶祝123國際自由日，23日「世界自由民主聯盟」、「世盟中華民國總會」雙方合辦慶祝大會，並邀請到抗戰榮民、韓戰義士與會同歡。世自盟理事長曾永權表示，自由得來不易，希望在自由日這天回顧台灣過去，讓現代人了解、並珍惜現有的自由環境及社會。

今年度美國「自由之家」統計評比指出，台灣自由度獲得93分，高分榮列完全自由民主國家中，還比2017年又增加2分，勝過美國的89分與法國的90分。曾永權說，台灣能成為民主自由的國家，前人貢獻不可埋沒，所以主辦單位選在123國際自由日當天，邀請榮民及韓戰義士等人，相聚國軍英雄館舉辦慶祝大會。

慶祝大會中，主辦單位同時邀請學童、唐寶寶等人進行演唱，讓一年一度的國際日慶祝活動，現場則湧近500位觀眾及來賓，將會場擠得水洩不通。

曾永權表示，台灣所發展出的民主自由，讓其它國家另眼相看，但在台灣有人會打著「爭取自由」的名號，實際上卻用偏激的方式、或是傷害人民情感的手段，進而實踐自己的私利。他同時提到，坐在台下的老榮民們，當時在抗戰時期只想保家衛國，而將個人生死置於度外，這樣高尚的情操，是現在某些政客所比不上的。

世盟中華民國總會總會長饒穎奇說，活動現場也來了不少年輕人，他邀請在場年輕人要好好思索「自由到底是什麼」？饒穎奇稱，自由可以是做法、也是一種態度及生活，但「自由」這件東西它存在的時候，大部分時間人們都沒有感覺，若一旦失去，將會相當痛苦，他希望大家能夠好好保護好得來不易的自由民主生活，最後他還帶領大眾齊呼：「自由民主萬歲」。

(中國時報)

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