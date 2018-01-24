航班體驗營 偏鄉童圓航空夢

教育局與華航23日在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營」，市長朱立倫（中）與學生同樂。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市教育局與中華航空公司志工團23日上午在烏來國中小舉辦「夢想航班體驗營」，前第一夫人周美青、新北市長朱立倫、新北市教育局長林奕華到場與學生同樂，愛心志工將搭飛機的流程與體驗搬到偏鄉學校，讓孩童們看見世界，一圓航空夢。

志工團將教室布置成「機艙」，學生們依序劃位、登機，另外，空服員當場示範如何穿戴救生衣和氧氣罩，學生們沉浸在要出國的歡愉氣氛。

朱立倫表示，感謝企業和新北市政府一起關懷偏鄉學童，給孩子不同的體驗，打開國際視野，在孩子心靈中種下希望種子，期許他們未來有機會能真正遨遊各國、體驗不同民情。周美青則以說故事方式，替活動畫下完美句點。

中華航空表示，「華航集團愛心趴趴走團隊」由華航機師、空姐、空少、地勤等組成，大家自發性投入社會回饋，從2014年起送愛至偏鄉小學，他們利用休假、自掏腰包參與志工服務，已帶領逾2000名偏鄉孩子，一同想像飛行的趣味，讓沒有機會出國的孩子也能體驗搭飛機的過程。

教育局表示，參與的學校還有新北偏鄉的福山國小，學生們看到平時在電視中才看得到的機師與空姐，不但好奇且興趣高昂，每位孩子都聚精會神的聽志工們的解說、努力學習救生衣的操作，並用平日學習的英語來溝通，透過互動提升英語學習興趣。

(中國時報)

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