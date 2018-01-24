新生橋如奈何橋 警站崗救命

2018年01月24日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市區通往新城鄉的新生橋，每天往來經過車輛逾萬輛，大小車爭道，死亡車禍意外頻傳，又以2年多前騎士遭砂石車後輪捲入，身首異處最為悲慘，警方設立兩段式迴轉並不時派員站崗，迄今在新生橋上未再發生死亡交通事故，減低交通事故率達到「虎口拔牙」成效。

台9線199.6公里新生橋接通花蓮、吉安、新城三地最重要之橋梁，30米寬道路寬敞平直，卻也隱藏無限殺機，2014年該橋上連續發生3起死亡交通事故，不久該橋頭更發生老翁斷頭的絕慘車禍，每年輪下亡魂讓新生橋宛如奈何橋，「死亡路口」之名不脛而走。

警方指出，新生橋交叉路口，南北往來車流量大，大小車輛共同在該路口左轉北上時，大車左轉時視覺死角或與機車雙方未保持安全距離，讓機車想閃沒地方閃，導致事故頻傳，警方完成工程改善並加強取締機車未兩段式左轉，近3年未再發生死亡車禍。

新城警分局長蘇保安指出，雖然死亡交通事故防治有成，但去年新生橋仍發生15件零星人車損傷事故，分析肇因多為「追撞前車」，仍有許多騎士或駕駛趁號誌燈變換前搶過路口，也將持續進行稽查及取締，盼能改正民眾的行車習慣。

警方也呼籲機車騎士，切勿爭先搶快，務必遵守「綠燈不衝」之保命原則，不要搶第一時間起步，盡量慢3秒，並向四方確認車流狀況，與大型車輛保持安全距離，提防橫向車道有大型車輛闖紅燈的危險行為，以免橫遭厄運。

(中國時報)