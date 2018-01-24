柑橘盛產 波麗士認購1000箱

新竹縣警察之友會採購縣內千箱柑橘，慰問警察工作辛勞。（新竹縣警局提供）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣柑橘本季產量達4萬多公噸，較往年增加1至2成，針對產量過剩的問題，上周縣府啟動首波優惠行銷，新竹縣警察之友會受縣府號召，率先向農會採購1000箱桶柑，希望用實際行動幫助果農。

縣府農業處長邱世昌表示，竹縣柑橘類作物栽種面積2348公頃，產量高達4萬385公噸，產季從去年11月下旬開始，直到4月左右。因去年颱風少，氣候良好，整體產量增加1至2成，但卻面臨產量過剩、難以銷售的窘境。

針對產量過剩問題，縣府輔導新竹縣農會建置「新竹縣優質柑橘銷售平台」，彙整縣內各鄉鎮農會優質柑橘產品，推動優惠訂購方案，促進買氣。同時縣府也主動出擊，希望各單位協助促銷，並行文農糧署請國軍、監所多多採購。

新竹縣警友會率先響應柑橘認購，秉持「支持在地農業」，向新竹縣農會、芎林鄉農會、橫山地區農會、峨眉鄉農會、寶山鄉農會各採購200箱桶柑，合計1000箱，致贈警察同仁。讓新竹縣所有辛勞的基層員警，除了能享用冬季當令新鮮甜美的水果，也一併支持在地農業，一兼二顧吃柑桔過好年。

縣府也認購千箱柑橘，預計發放給縣府同仁以及退休人員。不過消息傳到基層派出所，部分員警表示相當期待柑橘禮盒，擺在桌上相當喜氣。但也有較大的派出所平時「橘滿為患」，因常有民眾主動帶自家柑橘與員警分享，已經吃了好幾個月的橘子，得知可能又有柑橘禮盒進所，讓大夥兒既開心又有點煩惱。

(中國時報)

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