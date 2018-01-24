嘉市邀日作家 品嘗在地美味

日本知名作家片倉佳史（右二、右一）夫妻採訪劉里長雞肉飯負責人劉宗源。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市美食產業搶進日本市場，市政府將率團參加3月東京食品展，市長涂醒哲特別邀請日本知名旅遊作家片倉佳史及旅遊記者片倉（石野）真理夫婦，搶先一步來台品嘗在地嘉義味，為東京食品展暖身，助攻地方業者先聲奪人。

嘉義市政府積極推展國際觀光，帶動在地特色產業業者摩拳擦掌，作伙打拚，繼去年參加東京食品展獲得佳績後，今年業界自動組隊報名參加2018東京國際食品展。

片倉佳史表示，這次來嘉義市採訪，大啖火雞肉飯、阿里山茶、糕餅等道地的國民美食小吃，期待3月東京食品展有更多日本人能品嘗到來自嘉義市的好滋味。

涂醒哲表示，今年市府組團赴日陣容堅強，劉里長雞肉飯、櫻花葉鮮蚵抹醬、一茶工房桃喜紅茶、天然莊阿里山高山茶、渼橘客新鮮果優格洛神花堅果塔、明成軒和桃糕、蘋果莊園戲獸仔豆干、許家班糕餅舖冰鎮綠豆糕等8家業者代表，將推廣嘉義市在地特色美食及聞名遐邇的阿里山茶文化。

涂醒哲表示，日本作家來嘉品嘗美食，也走訪城隍廟、東市場、檜意森活村、蘭潭月影潭心、KANO棒球園區、交趾陶博物館、北門驛等知名景點，由名作家帶路，會有更多日本旅客造訪阿里山下的這座美麗小城。

片倉佳史夫妻1991年初來台旅行即深受台灣魅力吸引，自1997年起旅居台灣，走訪台灣各地景點，透過1年在日本舉辦近50場演講及出版旅遊書籍、雜誌等，成為日本知名的「台灣通」。

(中國時報)

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