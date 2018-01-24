熱氣球風潮夯 飯店推套裝旅遊

2018年01月24日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

Travel Channel公布世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華，台東熱氣球名列其中，台東縱谷區的飯店鹿鳴、日暉搶搭熱潮，紛紛推出熱繫留、自由飛套裝行程，不用等到暑假，就可以享受浪漫飛行。

每年夏天在鹿野高台舉行的台東國際熱氣球嘉年華，已成為國內最夯的暑假活動之一，看中熱氣球商機，位於鹿野鄉台9線公路旁的鹿鳴溫泉酒店，早在2015年就自己買球，現已有3顆球，而且還有自己的飛行員，並成立航空公司，成為全台唯一有熱氣球專門飯店，1年365天提供客人繫留體驗，還為每位遊客錄製影片。

鹿鳴董事長潘貴蘭說，該酒店平日入住溫泉雙人房5900元，可以有包括鹿鳴桃花林熱氣球繫留搭乘券每房1張、金烏龍茶包1盒、Mspa10分鐘療程10分鐘療程，好康3選1，下午也提供公司行號及婚紗攝影包場，沒有住宿的客人也可以預約。

另外，位於池上鄉的日暉渡假飯店也與天際航空合作，推出「天外奇蹟．自由飛行住房專案」，1趟飛行就要9000元的熱氣球行程，4人成行2天1夜，1泊2食，入住獨棟VILLA、第2天早晨直接在渡假村愛情廣場搭乘熱氣球起飛，飛行時間1.5小時，每人7000元起，優惠期間至2月底止，春節期間不適用。

(中國時報)