重回小金門 老營長憶台海危機

曾戍守小金門南山頭的老營長劉御（右）和排長劉文哲（左），重返據點憶當年談往事。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／金門報導

配置2座炮堡、7座地下射口碉堡與1座指揮所，坑道動線與結構均為金門少見的「烈嶼南山頭四營區」，在斥資新台幣1379餘萬元整修後，23日起對外開放參觀。金門國家公園管理處期待這座走過1996年台海危機的昔日海防據點，帶動小金門「戰地」觀光遊憩的新發展。

這處位於小金門最南端，早期為南海岸重要據點之一的陣地，有深達3層的坑道，橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，且鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，兼具戰地史蹟與人文地理的觀光潛力。

30年前駐守南山頭，應邀重返陣地的營長劉御回憶指出，當年有挖不完、一直沉入海沙裡的反登陸「軌條砦」，還有走不完的夜行軍和做不完工事，身體受了很多苦痛，但官兵都練就一身好體格，而「戰地就是戰地，血染紅土大地」他從擔任連長到營長期間，包括著名的「東崗事件」在內，處理的屍體超過100具，駐軍留下許多苦勞和功勞。

也在南山頭擔任半年多據點指揮官的劉文哲排長則回憶說，1996年台海危機時，兩岸局勢空前緊張，平常戰士挖散兵坑，總是隨便鏟兩下就了事，但在這個當口，卻個個挖得特別的深，戰士們扛著彈藥箱跑來跑去，就像戰爭片的情境一樣。他可以保證當時軍心穩定，官兵都願意為保衛自由、鄉土和生活制度一戰，「打就打，沒甚麼好怕的！」

劉排長也不忘當年打「小蜜蜂」的阿麗姐，以及常常缺水，2星期沒洗澡和阿兵哥因為女友「兵變」痛哭流涕，連自己最後也碰上的往事。

金管處表示，互動遊戲體驗採3天前團體報名預約方式，每隊參加人數為2-6人，諮詢電話：(082) 364411。

(中國時報)

真人生活書 閱讀外籍生文化 惜用綠地 田埔生態池擬升級

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。