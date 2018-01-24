重回小金門 老營長憶台海危機

2018年01月24日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

配置2座炮堡、7座地下射口碉堡與1座指揮所，坑道動線與結構均為金門少見的「烈嶼南山頭四營區」，在斥資新台幣1379餘萬元整修後，23日起對外開放參觀。金門國家公園管理處期待這座走過1996年台海危機的昔日海防據點，帶動小金門「戰地」觀光遊憩的新發展。

這處位於小金門最南端，早期為南海岸重要據點之一的陣地，有深達3層的坑道，橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，且鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，兼具戰地史蹟與人文地理的觀光潛力。

30年前駐守南山頭，應邀重返陣地的營長劉御回憶指出，當年有挖不完、一直沉入海沙裡的反登陸「軌條砦」，還有走不完的夜行軍和做不完工事，身體受了很多苦痛，但官兵都練就一身好體格，而「戰地就是戰地，血染紅土大地」他從擔任連長到營長期間，包括著名的「東崗事件」在內，處理的屍體超過100具，駐軍留下許多苦勞和功勞。

也在南山頭擔任半年多據點指揮官的劉文哲排長則回憶說，1996年台海危機時，兩岸局勢空前緊張，平常戰士挖散兵坑，總是隨便鏟兩下就了事，但在這個當口，卻個個挖得特別的深，戰士們扛著彈藥箱跑來跑去，就像戰爭片的情境一樣。他可以保證當時軍心穩定，官兵都願意為保衛自由、鄉土和生活制度一戰，「打就打，沒甚麼好怕的！」

劉排長也不忘當年打「小蜜蜂」的阿麗姐，以及常常缺水，2星期沒洗澡和阿兵哥因為女友「兵變」痛哭流涕，連自己最後也碰上的往事。

金管處表示，互動遊戲體驗採3天前團體報名預約方式，每隊參加人數為2-6人，諮詢電話：(082) 364411。

(中國時報)