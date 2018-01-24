惜用綠地 田埔生態池擬升級

2018年01月24日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

為妥善利用花蓮市內綠色資源，立法委員徐榛蔚23日前往林管處田埔生態池會勘，盼能改善生態池環境，盼能打造如同北市大安公園規模，成為草地音樂會、親子活動舉辦地點。

徐榛蔚指出，田埔生態池是花蓮市最大的生態棲地，若以低密度開發，會是花蓮市最具觀光發展的景點之一，尤其國內空氣汙染日益嚴重，影響國人身體健康，位在花蓮市中心的田埔生態池，無論是綠地範圍、植栽種類、環境管理、社區互動等，都是花蓮市最重要的綠地資源。

花蓮市國風里長鍾文宏指出，生態池周邊人行步道石塊高低不平，民眾光留意腳下石塊，無法欣賞周邊景致，而田埔生態池僅提供林政街進入，建議增加鐵道無名巷出入口，供來訪遊客進入參訪，希望林管處能夠有效規畫及改善設施。

因部分用地涉及花蓮市公所用地，開闢出入口為花蓮市公所權責，市長魏嘉賢回應，樂觀其成！田埔生態池如同花蓮鄉親自家花園，後續管養問題接續與林管處討論，針對社區環境、安全性整體考量，朝向合作方向。

林管處副處長李政賢承諾會盡快進行人行步道整修工作，目前受限招標工程期程，最快也要4個月時間完成，而國風里社區志工也熱心表示願意協助環境管養。

徐榛蔚說，未來生態池整體的規畫以及設施改善將會全力協助，向中央爭取經費改善，希望田埔生態池不但是民眾散步休閒「森」呼吸的好去處，更是舉辦草地音樂會、親子活動、綠色教育的友善環境。

(中國時報)