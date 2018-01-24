桃園挺璞園 主場球迷動起來

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中國時報
／桃園報導

桃園市與中華民國籃球協會合作辦理「第15季SBL超級籃球聯賽─桃園場賽事」，例行賽25日開打，2月10號明星賽及季後賽首輪，也將於桃園巨蛋舉行，球迷憑球票並購買紀念T恤，還有機會抽中VIOS雅緻版轎車、機票等大獎。

桃園市政府體育局指出，本季SBL超級籃球聯賽在桃園共計17天33場次賽程，球迷除了可近距離觀戰，憑當日球票並購買紀念T恤就有機會抽中大獎。此外25、26日學生憑學生證或穿著制服、桃園市民本人持市民卡，都能免費換票入場。

桃園市與璞園建築籃球隊第2年冠名合作，球隊以「桃園璞園建築籃球隊」參加第15季SBL，未來將透過職業籃球隊的教練及選手，協助基層球隊培訓，並舉辦公益活動，提升籃球實力。

為號召市民參與第15季SBL賽事，從去年6月起便積極促成將桃園市立體育館作為主場，目前規畫25日至28日舉辦「桃園璞園主場周」，27日訂為「桃園璞園主場日」，將邀請人氣吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」擔任加油團團長，帶領Lamigirls以及熱情的市民朋友、學生籌組的加油團，一同為桃園璞園隊加油。

桃園場賽事為期17天，重頭戲將是2月10號首度在桃園舉行的紅白明星賽對抗賽，及3月31日至4月5日開打的首輪季後賽。明星賽票選球員活動也已在官網進行，體育局呼籲民眾踴躍支持明星白隊的桃園璞園隊。

(中國時報)

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