租車行掩護製毒 被逮辯做「鹽酸」

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中國時報
／台中報導

法務部調查局中機站破獲以林姓男子為首的大型製毒集團，林男涉嫌在霧峰鬧區開設租車公司作掩護，在偏僻郊區設大型工廠24小時製毒，林男以專責分工單向管理閃避查緝；警調人員攻堅進入廠房，現場化學藥品冒出白煙，惡臭嗆鼻，查獲大批製毒工具及426公斤半成品，逮捕林男等6人依法送辦。

31歲林男為首的製毒集團，106年12月初遷移到台中市霧峰區，林男涉嫌在霧峰鬧區樹仁路開設租車公司作掩護，白天少有顧客上門，一入夜就出現毒品人口及駕駛改裝車的青少年聚集。

專案小組調查，林男在偏遠郊區租下1處占地160坪大型廠房作為製毒工廠，由賴姓、黃姓及簡姓等3名年輕男子載送大批原料及製毒工具進駐；中機站在台中地檢署檢察官詹益昌指揮下，分赴各點同步查緝。

專案小組攻堅進入廠房，發現儼然是大型製毒工廠，部分化學容器還冒白煙惡臭嗆鼻；現場還赫見用來混合化學藥劑及降溫大型玻璃反應爐、固定式冷凍冰庫，手法相當專業。

專案小組逮捕林男等6人，起獲半成品426公斤及載滿2大卡車製毒工具。根據調查，林男全盤否認製毒，辯稱向他人及網路學習，僅在工廠製作「鹽酸」，林男指揮製毒工廠採分工直接單向聯繫閃避查緝。

專案小組指出，查獲半成品若製作完成約為重達300公斤K他命，初估市價高達3億元，所幸及時查獲遏止。

(中國時報)

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