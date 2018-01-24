民進黨南市長初選 3選將端牛肉

2018年01月24日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

李俊毅（左）接受專訪重申「顧百姓、拚經濟」的施政內容。（李俊毅提供）

顏純左（右二）計畫推出50支「台南亮點政策」影片，全面闡述施政理念。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選6搶1競爭激烈，選將雖殺得見骨，但也不忘端出牛肉。

陳亭妃關切婦女權益，將設立5處性侵、家暴「單一窗口」；顏純左計畫推出50支「台南亮點政策」影片，全面闡述他的施政理念；李俊毅則重申「顧百姓、拚經濟」的施政內容。

陳亭妃日前向長榮大學副教授卓春英請益，傾聽婦女權益問題，卓春英期待陳亭妃成為台南市首位女市長，將來一定要多多著墨婦女議題，維護婦權，造福婦女朋友。

根據卓春英的建議，陳亭妃23日表示，台南市性侵、家暴「包裹式」受理窗口，目前只在成大醫院設立，不方便其他地區類似案件的處理，未來將依地緣關係廣設5個單一窗口，避免遭性侵或家暴婦女的2次傷害；同時，未來也將設立婦人館，做為婦女朋友的教育訓練中心。

顏純左23日舉行「回到初衷、改變未來」記者會，並推出「台南亮點政策」影片；其中，交通政策訴求解決停車問題、86號快速道路下至永華市政中心興建3層立體西外環、林默娘公園至安平漁人碼頭開闢海底隧道；教育亮點政策提出「以導代教」，讓孩子畢業後即擁有第一桶金，不用再背負學貸壓力生活，還可立即就業。

至於毒品政策將從過去向學生宣導，改為向家長宣導，免費贈送家長驗毒試劑，讓家長更關心孩子；長照政策將在各關懷據點設三合堂─老人學堂、老人工堂、老人食堂，65歲以上一般住戶住在機構每月補助6000元等，另將陸續推出青年、幼兒、空汙、產業、農業、登革熱、落實均衡城鄉差距、還都台南、無縫接軌等，並針對37區建設，合計製作50支影片。

李俊毅在接受專訪時，則重申「顧百姓、拚經濟」的競選主軸。其中，「顧百姓」的具體主張為凍漲房屋稅、補助老人健保費、普設停車場、普設公共幼兒園等解決目前人民生活的困難；至於「拚經濟」的具體主張為解決停車問題，友善商業環境；農地工廠是否合法化，永續工業投資；官企農三方合作，創新農業發展；官民合作夥伴，活化文化資產。

(中國時報)