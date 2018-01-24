慶富阻擋歇業認定 員工批無恥

2018年01月24日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

慶富造船欠薪案，23日進行勞資協商，立委黃國昌不請自來亂入，更扣勞工局「替資方擦脂抹粉」帽子，勞工局嚴正抗議，並考慮提告。另，加工處昨也到慶富總部做歇業認定，以利勞工日後申請積欠工資墊償基金，但慶富刻意阻擋，員工氣得痛批無恥。

加工處副處長楊伯耕昨會同勞保局、勞動部等單位，進到慶富總部打算進行「歇業認定」，遭慶富新任發言人楊月華數度阻擋。楊伯耕說，從水電費帳單、1月未申請發票等佐證，營運狀況確實落差很大，最遲下周一公布結果。

楊月華為董座陳慶男緩頰說，他有誠意解決，不要汙名化，現階段在整頓旗津船廠，保證會分期付款，將欠薪還給員工。但員工怒嗆她是幫凶，希望慶富放200多名員工一條生路，讓大家領錢好過年。

昨第4次慶富勞資爭議調解會，44名勞工申請調解，勞工局強烈譴責資方未派人到場，也對黃國昌未持合法委任書，聲稱代表勞工出席，干擾會議進行，深表遺憾。另已限慶富於1月31日前給付積欠工資，逾期將裁罰150萬元。

另外，慶富前專案執行長簡良鑑持15億元本票，指董事長陳慶男欠他錢，陳提起確認債權不存在訴訟。陳說，因相信簡要協助借貸，考慮他太年輕沒人肯借，才簽本票擔保以調錢周轉；不過簡則說，這是協議獵雷艦若真由慶富得標，他將可取得採購案30％的利益，陳才開立15億元本票給他。高雄地方法院簡易庭23日宣判駁回，判陳敗訴，全案仍可上訴。

(中國時報)