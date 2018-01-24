慶富阻擋歇業認定 員工批無恥

慶富員工不滿公司惡意欠薪，23日拉白布條集結慶富總部抗議。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

慶富造船欠薪案，23日進行勞資協商，立委黃國昌不請自來亂入，更扣勞工局「替資方擦脂抹粉」帽子，勞工局嚴正抗議，並考慮提告。另，加工處昨也到慶富總部做歇業認定，以利勞工日後申請積欠工資墊償基金，但慶富刻意阻擋，員工氣得痛批無恥。

加工處副處長楊伯耕昨會同勞保局、勞動部等單位，進到慶富總部打算進行「歇業認定」，遭慶富新任發言人楊月華數度阻擋。楊伯耕說，從水電費帳單、1月未申請發票等佐證，營運狀況確實落差很大，最遲下周一公布結果。

楊月華為董座陳慶男緩頰說，他有誠意解決，不要汙名化，現階段在整頓旗津船廠，保證會分期付款，將欠薪還給員工。但員工怒嗆她是幫凶，希望慶富放200多名員工一條生路，讓大家領錢好過年。

昨第4次慶富勞資爭議調解會，44名勞工申請調解，勞工局強烈譴責資方未派人到場，也對黃國昌未持合法委任書，聲稱代表勞工出席，干擾會議進行，深表遺憾。另已限慶富於1月31日前給付積欠工資，逾期將裁罰150萬元。

另外，慶富前專案執行長簡良鑑持15億元本票，指董事長陳慶男欠他錢，陳提起確認債權不存在訴訟。陳說，因相信簡要協助借貸，考慮他太年輕沒人肯借，才簽本票擔保以調錢周轉；不過簡則說，這是協議獵雷艦若真由慶富得標，他將可取得採購案30％的利益，陳才開立15億元本票給他。高雄地方法院簡易庭23日宣判駁回，判陳敗訴，全案仍可上訴。

(中國時報)

六輕送愛 春節發放300萬禮金 竹科工程師賣煎包 響應待用餐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。