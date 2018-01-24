竹科工程師賣煎包 響應待用餐

2018年01月24日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

為了就近陪伴父母，竹科工程師王為中，辭掉穩定收入的工作，偕同妻子宋于欣回台東賣水煎包，並響應愛心待用餐，由客人先埋單後，提供元氣套餐給弱勢團體取用，目前已累積到1100份愛心，王為中說，1顆小小水煎包，能讓孩子不挨餓，覺得很欣慰。

台東繼阿珠的愛心待用麵讓弱勢者暖心暖胃之後，29歲王為中與跟他同年齡的妻子宋于欣也起而響應，台東子弟王為中是竹科工程師，薪水約5萬元，收入算穩定，但因父母年紀漸大，為了能就近陪伴老人家，加上考量婚後在新竹開銷大，便把老婆娘家的絕活水煎包帶回台東老家，夫妻兩在台東市中正路開起「家鄉煎包」。

王為中說，前年尼伯特颱風重創台東，當時就有愛心人士捐出3000元，請他做了200分水煎包套餐，給災民飽餐一頓，後來為了延續這份愛，成為台東第2家愛心待用餐的店家，愛心套餐有2顆煎包及飲料，原價55元，由客人預先支付每分50元，店家負擔5元，由華山基金會及殘障協會固定取餐，給獨居老人與殘障人士1頓溫飽。

王為中的妻子宋于欣說，目前已累積1100份愛心，已取用930份，還剩170份，她說，娘家的水煎包皮薄、餡多，吃2顆就有飽足感，看到弱勢孩子或獨居老人吃完愛心包的滿足表情，覺得很踏實，也希望台東更多食衣住行各行業，也加入愛心待用餐行列。

(中國時報)