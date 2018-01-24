檢舉私設斜坡 4個月沒動靜

2018年01月24日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市曾有騎士撞上民眾私設坡道，摔車變成植物人，市府被判國賠264萬元，議員黃珊珊去年9月在議會質詢，要求市府詳實查察管理，工務局長彭振聲允諾成立專案清除，不過事隔4個月，她發現市府並未勸導改善，街道仍處處有私設鐵皮、木板坡道，不滿市府未從國賠學到教訓。

黃珊珊指出，北市設置斜坡道管道需向新工處申請才合法，每年約有200到300件合法申請案，均符合相關規定，這樣不會突出車道造成危險。

儘管如此，北市街頭仍常見許多非法私設坡道，像是洗車行、商家等，為方便車輛進出，時常放置鐵皮，或在道路上丟幾塊木板，對行人或騎士而言非常危險，稍有不甚恐又發生憾事，黃珊珊曾要求去年底前全部清除，工務局允諾將成立專案小組處理。

不過，黃珊珊發現，之前列舉的幾處私設坡道仍存在，未見市府去勸導改善，也沒召開專案會議，根本是放縱民眾私設坡道，完全無視議會監督。

新工處長林志峯表示，府內開過多次檢討會議，已和警察局確認分工，若是固定式的私設斜坡道，像是直接鋪水泥、砌磚、打混凝土等，會由新工處負責處理，查察後直接拆除；另外非固定式的鐵板、木板等，由於違規使用道路，會交由警察局處理。

他強調，議員指的洗車場等案件，經查是未經申請、違規設置的鐵板斜坡道，已通知警察局取締，若各案件認定上有落差，新工處會跟警察局一起會勘處理。

(中國時報)