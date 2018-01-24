中壢運動中心 3月完工

2018年01月24日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢國民運動中心預計3月完工，規畫有韻律教室、游泳池、SPA池、體適能中心、桌球場、綜合球場、社區教室及棒壘球打擊場等設施，總經費達5億7296萬元，未來全市將興建10座國民運動中心。

中壢國民運動中心設備新穎、空間寬敞，曾有運動團體希望由他們管理，但基於全市民都可以使用原則，仍將由市府體育局主管，並收取低廉、合理的費用。

市府新建工程處表示，中壢國民運動中心是地上7樓、地下2樓建築物，並有大型停車場，1樓是為游泳池、SPA池及烤箱間，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，3樓及5樓為綜合球場、半戶外攀岩場，4樓為多功能訓練室、棋藝閱覽室，6樓為社區教室，7樓則設置棒壘球打擊場。未來還會開設多種運動課程，鼓勵市民運動。

當地光明里長林坤泉則說，光明里一帶也有不少運動空間，如光明公園內有4座籃球場可運動，還有夜間照明設備，但若遇到下雨，多少還是受限。運動中心完成後，對中壢地區都很方便。

目前市府已經規畫桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮5座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心等，5加2國民運動中心計畫，未來還研議增設龜山、龍岡、觀音等3座國民運動中心，讓桃園市有10座國民運動中心。

(中國時報)