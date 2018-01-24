中壢運動中心 3月完工

友善列印
中國時報
／桃園報導

中壢國民運動中心預計3月完工，規畫有韻律教室、游泳池、SPA池、體適能中心、桌球場、綜合球場、社區教室及棒壘球打擊場等設施，總經費達5億7296萬元，未來全市將興建10座國民運動中心。

中壢國民運動中心設備新穎、空間寬敞，曾有運動團體希望由他們管理，但基於全市民都可以使用原則，仍將由市府體育局主管，並收取低廉、合理的費用。

市府新建工程處表示，中壢國民運動中心是地上7樓、地下2樓建築物，並有大型停車場，1樓是為游泳池、SPA池及烤箱間，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，3樓及5樓為綜合球場、半戶外攀岩場，4樓為多功能訓練室、棋藝閱覽室，6樓為社區教室，7樓則設置棒壘球打擊場。未來還會開設多種運動課程，鼓勵市民運動。

當地光明里長林坤泉則說，光明里一帶也有不少運動空間，如光明公園內有4座籃球場可運動，還有夜間照明設備，但若遇到下雨，多少還是受限。運動中心完成後，對中壢地區都很方便。

目前市府已經規畫桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮5座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心等，5加2國民運動中心計畫，未來還研議增設龜山、龍岡、觀音等3座國民運動中心，讓桃園市有10座國民運動中心。

(中國時報)

滅天空蛛網 3年清7.5公噸纜線 涉貪汙 竹縣府3人遭撤職

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。