新中橫賞梅季 吸金2.5億

2018年01月24日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

新中橫跨年盛事「踏雪尋梅」賞梅季已近尾聲，信義鄉長史強評估，從去年12月下旬活動啟動至今，短短1個月時間已為在地產業帶來2.5億元經濟效益！信義鄉農會認為，如果再加上潛在商機應遠遠高於上述金額。

信義鄉梅子夢工廠廠長張勝正說，這波賞梅季跨過5次周休，其中3次周末、日都創下單日逾10萬遊客紀錄！尤其13與14日，幾乎所有賞梅客都是塞著15至25公里的車龍踏上歸途，估計都超過15萬人；非假日也都維持每天2萬到6萬人不等，遊客非常多。

車潮、人潮帶來錢潮！店長鄭景馨表示，該賣場近年來假日營業額約50到60萬元、非假日以20多萬元居多；賞梅季這段期間假日營業額高達80到90萬元，非假日也有60萬元上下，算是自前年陸客銳減以來罕見熱況。

知名賞梅景點「柳家梅園」負責人柳慶祥說，該園區營收量約為梅子夢工廠的一半，以梅入味的小火鍋與青梅相關製品為消費大宗；歲末跨新年的賞梅活動，及4月青梅採收與梅子DIY，是信義鄉最重要的農業活動，不少農戶全年收入，全寄望這2波。

信義鄉農會表示，信義鄉國曆歲末到農曆年初的賞花季，事實上分為兩波；上半場賞梅季已知至少創造2.5億商機，將於27日啟動的櫻花季，經濟效益更是值得期待。草坪頭、沙里仙的茶葉為高單價作物，結合其他農作行銷，產值與青梅旗鼓相當。

(中國時報)