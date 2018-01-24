新中橫賞梅季 吸金2.5億

賞梅活動帶來人潮，信義鄉梅子夢工廠生意很好、買氣也旺，各聚落梅園、飲食店與農特產雨露均霑。（沈揮勝攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

新中橫跨年盛事「踏雪尋梅」賞梅季已近尾聲，信義鄉長史強評估，從去年12月下旬活動啟動至今，短短1個月時間已為在地產業帶來2.5億元經濟效益！信義鄉農會認為，如果再加上潛在商機應遠遠高於上述金額。

信義鄉梅子夢工廠廠長張勝正說，這波賞梅季跨過5次周休，其中3次周末、日都創下單日逾10萬遊客紀錄！尤其13與14日，幾乎所有賞梅客都是塞著15至25公里的車龍踏上歸途，估計都超過15萬人；非假日也都維持每天2萬到6萬人不等，遊客非常多。

車潮、人潮帶來錢潮！店長鄭景馨表示，該賣場近年來假日營業額約50到60萬元、非假日以20多萬元居多；賞梅季這段期間假日營業額高達80到90萬元，非假日也有60萬元上下，算是自前年陸客銳減以來罕見熱況。

知名賞梅景點「柳家梅園」負責人柳慶祥說，該園區營收量約為梅子夢工廠的一半，以梅入味的小火鍋與青梅相關製品為消費大宗；歲末跨新年的賞梅活動，及4月青梅採收與梅子DIY，是信義鄉最重要的農業活動，不少農戶全年收入，全寄望這2波。

信義鄉農會表示，信義鄉國曆歲末到農曆年初的賞花季，事實上分為兩波；上半場賞梅季已知至少創造2.5億商機，將於27日啟動的櫻花季，經濟效益更是值得期待。草坪頭、沙里仙的茶葉為高單價作物，結合其他農作行銷，產值與青梅旗鼓相當。

(中國時報)

市政願景館 帶你翱翔台中 台南11警官異動 25日交接

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。