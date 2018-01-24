台電關懷獨老陪買年貨 海天佛剎送臘八粥結緣

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中國時報
／澎湖報導

年關近，寒冬送暖，澎湖地方各界慷慨解囊；台電尖山發電廠關懷獨居清寒老人，連續3天發紅包，陪伴湖西鄉181名弱勢老人採買年貨用品；海天佛剎贈送臘八粥，鼓勵公務人員加油。

位於湖西鄉的台電尖山發電廠，積極投入敦親睦鄰回饋鄉里，除了定期提供清寒優秀學生獎助學金，更趁著每年農曆過年前，特別安排關懷湖西鄉獨居老人辦理年貨採買及圍爐餐會。

連續3天，尖山發電廠廠長歐致誠親自帶隊，雇用大巴士專人專車巡迴全湖西鄉各村莊，乘載181名弱勢獨居老人前往超市採購年貨及日常生活用品，每人有3000元花用額度，採購完畢後再專車接送回家。

免費花錢買東西，老人們好歡喜，大包小包滿載而歸。歐致誠表示，老吾老以及人之老，台電善盡社會責任關懷鄉里，希望扮演好鄰居，也期許拋磚引玉，號召公益團體總動員一起做善事。

慶祝佛陀成道紀念日，澎湖海天佛剎每年農曆過年前都舉辦臘八粥供養活動，與大眾廣結善緣，22日起一連3天，將準備3萬份臘八粥分贈澎湖縣政府及全縣5鄉1市所有機關學校員工，期盼增長福慧，闔家平安如意。

海天佛剎監寺永昭法師、妙念法師表示，一大清早40多名菩薩義工鼎鑊碌碌忙碌烹煮，一碗碗熱騰騰的臘八粥溫暖人心，傳遞著滿滿的愛。

(中國時報)

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