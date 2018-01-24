重現平埔竹屋 跟老師傅這樣做

2018年01月24日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

平埔族傳承300年的傳統竹屋，不但在地取材、還兼具環保、耐用等特色，台灣科技大學建築系副教授邱韻祥表示，南台灣僅在台東找到老師傅王川雄還會做，透過王川雄帶著台科大學生實際做出平埔竹屋，讓學生留下實做經驗及影像、測繪資料。

78歲的王川雄從上周帶領台科大建築系學生，從挖基樁洞開始，逐步的架出竹屋的雛型，不同用途使用不同的竹種，支柱以堅固耐用的刺竹，底部塗上柏油防蟲、防腐蝕，橫柱使用桂竹及長枝竹，並以黃藤固定綁實，不用鐵釘等現代材料，屋頂覆蓋30公分厚的芒草，傳統竹屋可以使用約80年。

邱韻祥說，他在高雄六龜有找到一些平埔竹屋，不過都已經沒有人會興建，找到關山來終於發現王川雄還會傳統工法。原本平埔竹屋僅能看到外觀，內部構造無法窺見，王川雄帶著學生做，除了可以了解竹屋構造、組成程序，也能留下影像、測繪等資料。

他強調，興建平埔竹屋除了傳統文化可以傳承，取材在地、減少環境破壞具有環保意識，使用年限到拆除也不會對環境造成負擔，是平埔祖先重要的智慧，應該要延續及傳承。

王川雄表示，年輕時與父親、阿公做過傳統竹屋，之後曾中斷40多年未再蓋過，不過程序都記在腦海中，3年前有蓋過平埔族公廨，這次蓋傳統竹屋游刃有餘。

(中國時報)