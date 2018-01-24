靈鷲山送暖 分送臘八粥呷平安

農曆臘月初八是釋迦牟尼成道日，靈鷲山聖山寺連續6年舉辦「臘八送暖迎平安」活動，聖山寺監院懇慧法師與常住法師及志工近70人23日上午，在貢寮、雙溪、澳底等地沿途挨家挨戶親送4000碗臘八粥和開山住持心道法師墨寶春聯「順天知命福壽全」，在歲末寒冬送上祝福。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

農曆臘月初八是釋迦牟尼成道日，靈鷲山聖山寺連續6年舉辦「臘八送暖迎平安」活動，聖山寺監院懇慧法師與常住法師及志工近70人23日上午，在貢寮、雙溪、澳底等地沿途挨家挨戶親送4000碗臘八粥和開山住持心道法師墨寶春聯「順天知命福壽全」，在歲末寒冬送上祝福。

聖山寺副監院妙實法師、大寮寶勤法師、淨群法師及20多位志工，22日下午5時開始浸米、備料，並以大悲水及在華嚴法會加持過供福包裡的糯米，加上紅豆、綠豆、白木耳、紅棗、龍眼乾、蓮子、花生仁、腰果、紫糯米、薏仁、燕麥等多種材料，23日凌晨3時開始熬煮，再分裝成大桶或一碗一碗的臘八粥。

分送臘八粥行程中，寶德法師和賢善法師來到豐珠國中，全校僅有22名學生，該校基於特殊條例設立的中途學校全台只有3所，孩子多半中輟、家庭功能不優、有些是特殊個案要受保護。賢善法師帶領學生一分禪，陪伴特教孩子安定成長。

靈鷲山長年善護福隆，每年春秋兩季在聖山寺舉辦超薦祭典，透過誦經共修、追思超薦的大功德力，使鄉里更為祥和富樂，深獲地方首長及在地鄉親的感佩與讚揚，更使靈鷲山聖山寺成為弘揚佛法、善念匯聚的心靈福地。

心道法師2018年春聯墨寶題字為「順天知命福壽全」，「全」與「犬」字諧音，希望大家過簡單、樸實的生活，隨順自然，簡單知足，自然福壽雙全，法師們邀請民眾來靈鷲山走春禮佛，歡度新春佳期。

(中國時報)

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