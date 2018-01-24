戀戀魯冰花 在地人藝起創作

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中國時報
／桃園報導

「2018戀戀魯冰花」活動將於3月登場，桃園市府客家事務局23日在龍潭區三和國小舉辦「魯冰花地景藝術工作坊」。客家局長蔣絜安表示，希望由學生們創作裝置藝術，連結人與自然。屆時作品將在活動中展出，歡迎民眾參觀。

蔣絜安表示，「戀戀魯冰花」活動將在龍潭大北坑地區展現魯冰花之美。她說，活動師法日本的「大地藝術季」，以農田作為舞台，藝術作為橋梁，聯繫人與自然，希望居民能有藝術創作。為此舉辦魯冰花地景藝術工作坊，以客家文學家鍾肇政文學為基底，並邀請知名地景藝術家陳杏芬、劉經倫、俄羅斯藝術家林仁亞教導三和國小學生。

蔣絜安補充，小說《魯冰花》中，男主角古阿明的作品具有西方野獸派藝術家馬蒂斯的創作風格，引導學生以大型畫布、顏料，彩繪出具有野獸派風格的太陽造型作品，她說，馬蒂斯的繪畫有色彩鮮豔、大膽的特點，也希望孩子們自由創作。

此外還會舉辦4場工作坊，將和龍潭三洽水一帶的社區、學校合作，進行參與式藝術創作。等作品完成後，將在戀戀魯冰花活動中展出。

同時是客家女婿的林仁亞說，希望教導學生們畫出心裡想的事物，看到什麼、有什麼感覺，就畫出來。他又說，現在太多網路、電視的數位影響，讓人與人愈來愈疏離，希望透過繪畫，拉近人們的距離。他也稱讚台灣相當美麗，讓他繪出許多美麗的創作。

(中國時報)

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