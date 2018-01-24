員工連上10天 控麥當勞造假班表

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中國時報
／台中報導

麥當勞台中文心南路店員工向媒體爆料！他們店許多員工連續上班逾7天，最長超過10天以上，為規避勞基法7休1規定，還出現假薪資單；對此麥當勞坦承確實有超過6天班。中市勞工局於23日前往勞檢，若查出違規將予以裁處。

據員工爆料，文心南店是24小時營業，雖員工有40至50人，有8成以上是計時人員，常有員工連上7天以上，最長還連上10天班；店方為規避7休1規定，薪資電腦被改程式，上班超過6天員工，就僅會列印6天薪資單，超過7天就每天列印1張「連續工作7天人員名單」，待該名員工下回連續休假時再補發第7天薪水，形同造假班表。

麥當勞回應表示，台灣麥當勞一向遵守法令規定，經查該餐廳確有因人力因素，安排班表後發生同仁連續工作超過6天；該餐廳均確實記錄，並且會給付薪資與加班費，將要求各餐廳依法調度人力，避免類似案再次的發生。

台中市政府勞工局長黃荷婷說，依照《勞動基準法》第36條規定，勞工每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日。麥當勞個案是以時薪計算工資，不適用2周、4周、8周變形工時情形，若連續工作超過6天，就違反勞基法規定；該局派員前往調查，如確實違反勞基法相關規定，可裁處2萬元至100萬元罰鍰。

(中國時報)

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