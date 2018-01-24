茂谷柑節周五登場 好康展售

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中國時報
／雲林報導

茂谷柑賞味季又到了！茂谷柑節暨在地年貨市集26日至28日將在斗六市公所廣場舉行，今年有132個攤位參與，其中40攤是紡織品，紡織綜合研究所提供單張面額50元消費券共8萬元，讓民眾愛用台灣貨。

去年風調雨順，茂谷柑開花期、結果期、生長期都很順利，裂果與落果數量少，導致結果率大增，但大果實不多，中小型果實多兩至三成，果農感到傷腦筋。

果　農朱清輝指出，今年茂谷柑的總重量與去年差不多，但大果變少很多，果圍21公分、23公分的小果以往都用網袋裝，今年可能要裝箱，賣相好看一點。

朱清輝說，往年氣候變化幫助果樹自然淘汰果實，但去年天氣好，果農動手一直摘一直摘，量還是那麼多，加上10月、11月都沒下雨，所有果實一齊長。

因今年小顆茂谷柑數量多，果農力推果圍25至30公分的大顆茂谷柑送禮，21到23公分的留自己和親友吃。

1月26日至28日登場的茂谷柑展售季年貨市集，除有茂谷柑果農擺攤，還有40攤台灣製優良紡織品，工業局財團法人紡織綜合研究所為此提供面額50元、8萬元的消費券給民眾到這40攤消費。

斗六市街道經常充斥房仲業的小廣告，今年茂谷柑節民眾只要帶著40張違規小廣告就可兌換限量120份的環保袋和抹布，50張則可換限量180份的按摩器。

(中國時報)

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