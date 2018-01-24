公廣集團異化與學界自我閹割

2018年01月24日 04:10 中國時報 習賢德

30年前，美國國力還在說一不二的年代，學界盛行按每千人擁有多少汽車、冰箱、電視或病床數論斷某個地區的開發程度。舉凡歐美強國施行的一切政經、文化制度均屬典範，一如星級大飯店沒打上領帶就不准進門，只要有領帶，嫖客照樣奉為貴賓。

對第三世界人治成災的社會結構而言，公視何止是代表教養的領帶，更是炫富必備的晚宴燭光，台版海歸派抱著洋師傅諄諄教誨起乩，於是，公視如聖牛、聖女般的受到禮讚吹捧。如今，聖牛異化為反嗜良知的狂牛，聖女淪為毫無品操的蕩婦，納稅人遭愚弄事小，學閥一路為其背書從未受到公開批判。近年因網路資訊客製大興，影音通路近似雪崩貶值，公共視頻競爭力在數百個全球隨選頻道中已如九牛一毛。民眾有權質問：高踞教化殿堂的公廣集團頻傳失格失能，該由誰寫篇祭文？

公視在上個世紀確屬高大上的理念，問題出在當年物阜年豐，國家歲入流油，官辦第4家無線台，形同比肩歐美的文化特考，公視「建台派」乃大獲全勝。明明只是一場低階的、模仿的、複製西方成例的政治秀，卻刻意忽略台灣欠缺公共化的深耕土壤，更乏擅長管理製作的高尚團隊。於是，號稱先驅的平面媒體人呼朋引伴進駐山頭，街頭社運小政客樂更與幫襯的學閥四季唱和，公視為歌頌本土而一再重播鄭智仁醫師的作品〈卵葩之歌〉，更令人咋舌。

如果公廣之亂只是組織人和問題，就根本不是問題。李、扁先後主政的20年間，「台灣本土優先」及「黨政軍退出媒體校園」響徹雲霄，國家正名、入聯公投、人權平反、海洋立國、南向尋親、追究不當黨產、水利會收歸公有等斷金斷喉手段可謂無往不利。只要有票可圖，六都平衡，乃至遷都台中，都是真理。

於是，故宮南院、台文所、台史所、文化部、原民會、客委會應運而生，國統會及蒙藏會已謝幕，再廢考、監兩院，則成下一波修憲箭靶。府院戒不掉親美、友日奶嘴，教科書偏獨史觀屹立難修，果然一舉淹沒哽咽治國的馬英九。於是，反服貿「太陽花」野蠻登場，「反旺中」也振振有詞，「九二共識」淪為廢紙，百年老店訃聞載明死因為「轉型正義」，而藍營孝子竟還在為所剩無幾的年金滿街哭號。這些事件都在為奪權暖身，綿密算計的台獨工程竟已接近收官，公視節目何曾對此發出過「國之將亡」的諍鳴？當年高喊「反旺中」的學界人士都躲哪兒去啦？

陳水扁下台前的2008年3月初，宜蘭傳藝中心與台灣國家國樂團、國立國光劇團、國立台灣豫劇團、台灣音樂中心民族音樂資料館整合成為「國立台灣傳統藝術總處籌備處」，蘭陽綠系全獲納編。敢搶敢吃才有轎夫，偏偏藍營不敢揭弊，還自溺於宮廷遊戲。

傳播界明眼人皆知，號稱絕無黑箱的公廣集團，至少加上立場鮮明的民視與三立，因為兩次綠色執政，從製作二二八教材的公然造假，到民視可以遙控華視，俱屬可受公評的劣跡。但忙於研究教學的傳播學者只能裝聾作啞，因為只有月薪平安入袋，順利升等與長期保住科技部獎助才是大事，公廣反正垮不掉，何苦拆穿王后貞操不及蕩婦的真相，更不忍門下子弟再遭牽累，見識過江湖血腥的傳播學者，只能自我閹割一如無聲畫眉。如此病態，即便女媧再世，亦難補綴綱常大壞的人間正義！

（作者為輔仁大學傳播學院前行政副院長）

(中國時報)