小英機關算盡 對台灣好嗎

2018年01月24日 04:10 中國時報 張亞中

蔡英文總統去年12月接受訪問時表示，大陸的「領導應是理性決策者，這時有任何對台動武的可能性，應該不是在他決策思考範圍內。」不到1個月的時間，蔡英文又說，不排除大陸會攻打台灣的可能性。如果要為蔡英文的矛盾說法做詮釋，那就是蔡英文認為，北京也有不理性的可能，有可能會對台灣動武。

蔡英文這個認知是危險的。「武統」或「武力威脅」真是北京的不理性行為嗎？中共的歷任領導人從未有過放棄武力的談話。不僅是習近平在十九大的政治報告中用反對「六個任何」的強烈字眼，2005年的《反分裂國家法》中就已經明列北京動武的3個情況，分別是「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」、「和平統一的可能性完全喪失」，第3個情況的解釋最有彈性，取決於北京的主觀認定。

蔡英文堅持不接受九二共識，並加速走「文化台獨」路線，已經使得兩岸關係雪上加霜。迄今為止，大陸的對台智庫幾乎已經沒有所謂的「鴿派」，甚而有不少人期望蔡英文可以續任總統，國民黨繼續衰弱，以方便大陸早日統一。

蔡英文及民進黨不僅一直強烈反對兩岸簽署和平協議、結束兩岸敵對狀態，並且利用兩岸仍為政治敵對的現象，強化其必須與大陸保持距離或對抗的正當性。蔡英文誤以為北京使用武力是不理性的行為，但卻全然不了解，對於大陸決策者而言，為了避免兩岸分離成為不歸路，使用武力或其他「硬實力」，才是最大的理性。

蔡英文在接受訪問時又稱「堅定的意志」、「政府的抗壓力」、「人民的團結」是維持兩岸的和平跟穩定的三大關鍵，也就是說，台灣憑藉這三點就可以對抗大陸使用武力。這三點的確是重要的，但是在民進黨主政下的台灣，目前的人民可能團結嗎？背信的軍公教年金改革，讓政府與軍公教站在了對立面；以清算鬥爭為本質的《促轉條例》，讓社會充滿了仇恨與敵視；《勞基法》的修改，讓勞工陷入無助的困境；兩岸關係的對峙，讓台灣的觀光業哀號遍野，台灣已是個認同分歧、社會分裂、良善價值崩解的台灣，如何團結？

意志不是方向盤，而是推進器。擇善固執是好的，冥頑不化卻會帶來災難。蔡政府不接受九二共識、堅持走文化台獨、深化兩岸敵意，等於是把台灣人民死命地往胡同裡帶，往懸崖邊推。這種堅定的意志，對台灣好嗎？

蔡英文認為政府有抗壓性。在面對中共機艦繞台時，她所謂的抗壓力就只是對大陸繞台的機艦嚴密監控，面對大陸飛航M503航線的抗壓對策，竟是斷絕6萬名台商回台的機位。蔡英文口中的「政府的抗壓力」還指的是面對大陸觀光客減少的壓力，但是她全然不在乎觀光業的生活壓力。「抗壓力」不可能是無限的，蔡英文政府不斷挑動兩岸敏感神經，果真有一天兩岸更徹底碰撞時，蔡英文政府能有多大抗壓力？

「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」中共會否使用武力，不是取決於我們的情緒，而是智慧；也不單是對方的能力，而是意願。兩岸和平穩定的關鍵在於我們是否能用智慧讓中共沒有動武的意願。智慧是兩岸和平的唯一良方。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)